Itauma prehovoril po prvej prehre. Hrgovićovi pogratuloval a vyzdvihol získané skúsenosti

Moses Itauma sa prvýkrát v profesionálnej kariére musel zmieriť s prehrou. V súboji o titul IBF v ťažkej váhe nestačil na Filipa Hrgovića, ktorý ho ukončil v deviatom kole.
Po zápase Itaumu odviezli do nemocnice, no podľa jeho následného vyjadrenia bol ráno prepustený. Neskôr sa prihovoril fanúšikom prostredníctvom videa na sociálnych sieťach.
„Včera to nebola moja noc. Pokúsili sme sa dosiahnuť niečo veľké, ale nestačilo to na skúsenejšieho súpera,“ uviedol Itauma.
Svojmu súperovi zároveň pogratuloval k víťazstvu. Prehra podľa neho nebola iba negatívnou skúsenosťou a z duelu si chce odniesť poznatky do ďalšej kariéry.
„Chcem pogratulovať Filipovi Hrgovićovi k víťazstvu. Hoci som nedosiahol želaný výsledok, myslím si, že som získal skúsenosti, ktoré využijem v ďalších zápasoch,“ povedal.
VIDEO: Itaumové vyjadrenie po zápase
Itauma nezabudol ani na fanúšikov, ktorí podľa jeho slov vytvorili v londýnskej aréne výnimočnú atmosféru.
„Chcem poďakovať fanúšikom v aréne aj mimo nej. Urobili ste tento večer ešte výnimočnejším a elektrizujúcejším, než som očakával. Bol to skvelý zápas,“ odkázal.
Poďakoval tiež organizátorom podujatia a televíznej stanici DAZN.
Dvadsaťjedenročný boxer napokon naznačil, že prehra jeho kariéru nekončí. Do ringu sa chce vrátiť po tom, čo sa zo zápasu zotaví.
„Boh vám žehnaj, opatrujte sa a vrátim sa,“ uzavrel Itauma.
Pre mladého boxera išlo o prvú prehru v profesionálnej kariére. Pred súbojom s Hrgovićom vyhral všetkých 13 doterajších zápasov.