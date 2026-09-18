Olise hetrik, Kane dalšie dva. Bayern sa po kanonáde vrátil tam, kde to pozná najlepšie

Bundesliga - 4. kolo
Bayern Mníchov - 1. FC Union Berlín 7:0 (3:0)
Góly: 43., 73. a 76. Olise, 39. a 54. Kane (prvý z 11 m), 18. Musiala, 70. Saibari
Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov deklasoval v piatkovom zápase 4. kola Bundesligy doma 1. FC Union Berlín 7:0 a dostal sa priebežne na čelo tabuľky.
Hetrikom sa v drese bavorského klubu blysol Michael Olise, dva góly strelil Harry Kane. Anglický kanonier má na konte už 100 gólov v najvyššej nemeckej súťaži a podarilo sa mu to najrýchlejšie zo všetkých hráčov v histórii.
Tridsaťtriročný útočník dosiahol míľnik v 39. minúte, keď premenil pokutový kop. Na 100 presných zásahov mu stačilo len 99 duelov.
Kane prekonal rekord, ktorý držal od 70-tych rokov minulého storočia Dieter Müller z 1. FC Kolín, ktorý na sto gólov potreboval 123 zápasov.
Unionu nevyšiel vstup do novej sezóny, v prvých štyroch ligových stretnutiach získal iba bod.