Olise hetrik, Kane dalšie dva. Bayern sa po kanonáde vrátil tam, kde to pozná najlepšie

Bayern Mníchov oslavuje gól.
Bayern Mníchov oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2026 o 22:48
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Bayern strelil tímu z hlavného mesta sedem gólov.

Bundesliga - 4. kolo

Bayern Mníchov - 1. FC Union Berlín 7:0 (3:0)

Góly: 43., 73. a 76. Olise, 39. a 54. Kane (prvý z 11 m), 18. Musiala, 70. Saibari

Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov deklasoval v piatkovom zápase 4. kola Bundesligy doma 1. FC Union Berlín 7:0 a dostal sa priebežne na čelo tabuľky.

Hetrikom sa v drese bavorského klubu blysol Michael Olise, dva góly strelil Harry Kane. Anglický kanonier má na konte už 100 gólov v najvyššej nemeckej súťaži a podarilo sa mu to najrýchlejšie zo všetkých hráčov v histórii.

Tridsaťtriročný útočník dosiahol míľnik v 39. minúte, keď premenil pokutový kop. Na 100 presných zásahov mu stačilo len 99 duelov.

Kane prekonal rekord, ktorý držal od 70-tych rokov minulého storočia Dieter Müller z 1. FC Kolín, ktorý na sto gólov potreboval 123 zápasov.

Unionu nevyšiel vstup do novej sezóny, v prvých štyroch ligových stretnutiach získal iba bod.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Bayern Mníchov oslavuje gól.
    Bayern Mníchov oslavuje gól.
    Olise hetrik, Kane dalšie dva. Bayern sa po kanonáde vrátil tam, kde to pozná najlepšie
    dnes 22:48
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