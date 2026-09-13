Garcia obhájil titul vo welterovej váhe, súpera porazil technickým knokautom

Americký boxer Ryan Garcia obhájil v sobotu v Las Vegas titul majstra sveta organizácie WBC vo welterovej váhe. Brita Conora Benna zdolal technickým knokautom v druhom kole.
Svoju bilanciu zlepšil na 26 víťazstiev a dve prehry, pričom 21 duelov vyhral pred časovým limitom.
Bennovi pri jeho prvom zápase o svetový titul znemožnil napodobniť otca Nigela Benna a stať sa majstrom sveta.
Garcia po víťazstve vyzval na súboj ďalších dvoch šampiónov welterovej váhy – nezdolaného Američana Devina Haneyho, držiteľa titulu WBO, a šampióna WBA Teofima Lopeza, Američana honduraského pôvodu.