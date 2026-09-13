Garcia obhájil titul vo welterovej váhe, súpera porazil technickým knokautom

Ryan Garcia
Ryan Garcia (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2026 o 09:00
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Po víťazstve vyzval na súboj ďalších dvoch šampiónov

Americký boxer Ryan Garcia obhájil v sobotu v Las Vegas titul majstra sveta organizácie WBC vo welterovej váhe. Brita Conora Benna zdolal technickým knokautom v druhom kole.

Svoju bilanciu zlepšil na 26 víťazstiev a dve prehry, pričom 21 duelov vyhral pred časovým limitom.

Bennovi pri jeho prvom zápase o svetový titul znemožnil napodobniť otca Nigela Benna a stať sa majstrom sveta.

Garcia po víťazstve vyzval na súboj ďalších dvoch šampiónov welterovej váhy – nezdolaného Američana Devina Haneyho, držiteľa titulu WBO, a šampióna WBA Teofima Lopeza, Američana honduraského pôvodu.

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    Ryan Garcia
    Ryan Garcia
    Garcia obhájil titul vo welterovej váhe, súpera porazil technickým knokautom
    dnes 09:00
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