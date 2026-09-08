Fury zúri a hľadá nového súpera. Zápas s Joshuom padá, Usyk ho posiela na internet

Dlho očakávaný súboj bývalých profesionálnych majstrov sveta v boxe ťažkej váhy Tysona Furyho a Anthonyho Joshuu sa ani tento rok zrejme neuskutoční.
Britskí rivali sa podľa médií nezhodnú na podmienkach ani dejisku zápasu. Fury namiesto toho vyzval na súboj Ukrajinca Oleksandra Usyka, s ktorým by chcel boxovať v novembri. Usykov manažér ponuku odmietol.
Fury vo videu plnom urážok a nadávok na instagrame obvinil Joshuu, že rokovania o zápase viaznu kvôli nemu. Označil ho za slabomyseľného a naznačil, že mu chýba odvaha sa s ním stretnúť.
"Toto povedie len k tomu, že budem boxovať s Oleksandrem Usykom," povedal Fury, ktorý sa predvlani utkal s Ukrajincom dvakrát a oba zápasy prehral.
"Minule ti to vyšlo, ok. Poďme si to v novembri zopakovať. Lopta je teraz na tvojej strane ihriska, Oleksandr, "uviedol Fury. "Chceš so mnou tento rok bojovať, alebo končíš? Dajte mi vedieť, lebo hľadám nového súpera. "
Usyk sa v júni vzdal svojich troch titulov majstra sveta a uviedol, že si želá ešte jeden "posledný tanec", kým ukončí kariéru. Manažér neporazeného ukrajinského boxera Sergej Lapin reagoval vyhlásením, že Usyk nebude Furyho záložným plánom.
"Oleksandr je otvorený veľkým výzvam. Ale vážne úmysly sú podložené konkrétnou ponukou, nie vyhláseniami v médiách," povedala televízia Sky Sports. Furymu poradil, nech si súpera hľadá na internetovej platforme, ktorá na to slúži.