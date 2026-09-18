Žilina predviedla uragán proti Spišiakom. Darí sa aj Slovanu so Zvolenom, Nitra opäť prehrala

Po dvoch odohraných kolách hokejovej Tipsport ligy 2026/2027 si udržujú stopercentnú bilanciu tri tímy.
Na čele tabuľky je Žilina, ktorá predviedla v piatok proti domácej Spišskej Novej Vsi útočný uragán a napokon triumfovala 7:2.
Slovan Bratislava si zapísal ďalší úspech na ľade súpera, v Michalovciach zvíťazil 3:0. Prvé čisté konto v drese „belasých“ si udržal brankár Julian Junca.
Šesť bodov má aj Zvolen, ktorý si pred domácimi fanúšikmi poradil s Liptovským Mikulášom 4:1 a oplatil tomto súperovi minulosezónne vyradenie v predkole play off.
Zaskvel sa najmä Daniel Vladimír Tkáč, ktorý strelil dva góly HKM a raz asistoval.
Zatiaľ bez výhry je majstrovská Nitra, keď prehrala doma s Košicami 1:2 po predĺžení a v druhom stretnutí za sebou neuspela pred vlastným publikom.
„Oceliarom“ zabezpečil dva body v extra čase Eduard Šedivý.
V ďalšom zápase si Poprad odniesol z Prešova víťazstvo 4:1.
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Banská Bystrica uspela v Trenčíne 4:3 po samostatných nájazdoch a teší sa z prvých bodov v sezóne. Autorom rozhodujúceho nájazdu bol Roman Faith.
Tipsport liga - 2. kolo:
Michalovce - Slovan Bratislava 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 14. Cedzo (Kašlík, R. Varga), 29. Bačik (Buček, Takáč), 45. Pecararo (Petriska)
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HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)
Góly: 27. Cormier (Martel, Hodas), 42. Jääskeläinen (Džugan, Martin) - 9. Petráš (Török), 16. Walega (Cehlárik, Korenčik), 28. Petráš (Török, Harris), 29. Vašaš (Harris, Vajko), 38. Hecl (Ritchie, Harris), 39. Vašaš (Výhonský, Gachulinec), 43. Cehlárik (Repčík, Dej)
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HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 22. D. V. Tkáč (Kolenič), 39. Kukos (D. V. Tkáč, Unterfranc), 43. D. V. Tkáč (R. Nemec, Kolenič), 57. Kolenič – 13. Nespala (Vankúš, Šandor)
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Dukla Trenčín - Banská Bystrica 3:4 sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0 - 0:1)
Góly: 12. Barron (Merkley, Linden), 44. Hatala (Linden, Barron), 57. Descheneau (Merkley, Linden) - 25. Zigo, 35. Kabáč, 51. Faith (Tičar, Valach), rozh. nájazd: Faith
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HK Nitra - HC Košice 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 11. Krištof (Holešinský) – 27. Mikúš (Jurčo, Jellúš), 64. Šedivý (Havrila)
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HC Prešov - HK Poprad 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 48. Giľák (Kohút, Semaňák) - 28. Dvořák (Calof, Šotek), 30. Malina (Bjalončík, Mezovský), 34. Cracknell (Lefebvre), 59. Calof (Bjalončík)
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