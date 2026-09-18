Žilina predviedla uragán proti Spišiakom. Darí sa aj Slovanu so Zvolenom, Nitra opäť prehrala

Na snímke druhý sprava Matthew Boucher (Michalovce) v obkľúčení hráčov Slovana v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.
Fotogaléria (18)
Na snímke druhý sprava Matthew Boucher (Michalovce) v obkľúčení hráčov Slovana v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. sep 2026 o 21:41
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Pozrite si súhrn výsledkov 2. kola Tipsport ligy.

Po dvoch odohraných kolách hokejovej Tipsport ligy 2026/2027 si udržujú stopercentnú bilanciu tri tímy.

Na čele tabuľky je Žilina, ktorá predviedla v piatok proti domácej Spišskej Novej Vsi útočný uragán a napokon triumfovala 7:2.

Slovan Bratislava si zapísal ďalší úspech na ľade súpera, v Michalovciach zvíťazil 3:0. Prvé čisté konto v drese „belasých“ si udržal brankár Julian Junca.

Fotogaléria zo zápasu HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava (Tipsport liga - 2. kolo)
Na snímke tréner HK Dukla Michalovce Jakub Ručkay v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.
Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Bradley Tapper v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach.
Na snímke zľava brankár Julian Junca (Slovan) a Daniil Fominykh (Michalovce) v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach.
Na snímke zľava Samuel Buček (Slovan) a Jacob Virtanen (Michalovce) v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach.
8 fotografií
Na snímke druhý sprava Matthew Boucher (Michalovce) v obkľúčení hráčov Slovana v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach.Na snímke sprava Connor Welsh (Michalovce) a Ryan Dmowski (Slovan) v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach.Na snímke zľava brankár Roman Durný (Michalovce) a Ryan Dmowski (Slovan) v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.Na snímke sprava Oliver Turan (Slovan) a Dominik Kišš (Michalovce) bojujú o puk v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach.

Šesť bodov má aj Zvolen, ktorý si pred domácimi fanúšikmi poradil s Liptovským Mikulášom 4:1 a oplatil tomto súperovi minulosezónne vyradenie v predkole play off.

Zaskvel sa najmä Daniel Vladimír Tkáč, ktorý strelil dva góly HKM a raz asistoval.

Fotogaléria zo zápasu HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš (Tipsport liga - 2. kolo)
Na snímke druhý zľava Aurel Natuš (Zvolen) a Aidan Gorgendiere (Liptovský Mikuláš) bojujú o puk počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
Na snímke fanúšikovia Zvolenu povzbudzujú počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
Na snímke zľava brankár Liptovského Mikuláša Filip Lindberg a Patrik Marcinek (Zvolen) počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
Na snímke hráči Liptovského Mikulášu sa tešia z gólu počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
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Na snímke zľava Lukáš Lalík (Liptovský Mikuláš) a Patrik Marcinek (Zvolen) bojujú o puk počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene. - BBXNa snímke zľava Lukáš Lalík a Frederik Frkiač (obaja Liptovský Mikuláš) a Patrik Marcinek (Zvolen) bojujú o puk počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke Cole Cassels (Zvolen) korčuľuje s pukom počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke zľava Patrik Marcinek (Zvolen) a Ryan Chyzowski (Liptovský Mikuláš) bojujú o puk pri mantineli počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke hlavný tréner Hk 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke hlavný tréner Hk 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.

Zatiaľ bez výhry je majstrovská Nitra, keď prehrala doma s Košicami 1:2 po predĺžení a v druhom stretnutí za sebou neuspela pred vlastným publikom.

„Oceliarom“ zabezpečil dva body v extra čase Eduard Šedivý.

V ďalšom zápase si Poprad odniesol z Prešova víťazstvo 4:1.

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Banská Bystrica uspela v Trenčíne 4:3 po samostatných nájazdoch a teší sa z prvých bodov v sezóne. Autorom rozhodujúceho nájazdu bol Roman Faith. 

Tipsport liga - 2. kolo:

Michalovce - Slovan Bratislava 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 14. Cedzo (Kašlík, R. Varga), 29. Bačik (Buček, Takáč), 45. Pecararo (Petriska)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

Góly: 27. Cormier (Martel, Hodas), 42. Jääskeläinen (Džugan, Martin) - 9. Petráš (Török), 16. Walega (Cehlárik, Korenčik), 28. Petráš (Török, Harris), 29. Vašaš (Harris, Vajko), 38. Hecl (Ritchie, Harris), 39. Vašaš (Výhonský, Gachulinec), 43. Cehlárik (Repčík, Dej)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 22. D. V. Tkáč (Kolenič), 39. Kukos (D. V. Tkáč, Unterfranc), 43. D. V. Tkáč (R. Nemec, Kolenič), 57. Kolenič – 13. Nespala (Vankúš, Šandor)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Dukla Trenčín - Banská Bystrica 3:4 sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0 - 0:1)

Góly: 12. Barron (Merkley, Linden), 44. Hatala (Linden, Barron), 57. Descheneau (Merkley, Linden) - 25. Zigo, 35. Kabáč, 51. Faith (Tičar, Valach), rozh. nájazd: Faith

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK Nitra - HC Košice 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 11. Krištof (Holešinský) – 27. Mikúš (Jurčo, Jellúš), 64. Šedivý (Havrila)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HC Prešov - HK Poprad 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Góly: 48. Giľák (Kohút, Semaňák) - 28. Dvořák (Calof, Šotek), 30. Malina (Bjalončík, Mezovský), 34. Cracknell (Lefebvre), 59. Calof (Bjalončík)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke druhý sprava Matthew Boucher (Michalovce) v obkľúčení hráčov Slovana v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.
Na snímke druhý sprava Matthew Boucher (Michalovce) v obkľúčení hráčov Slovana v zápase 2. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.
Žilina predviedla uragán proti Spišiakom. Darí sa aj Slovanu so Zvolenom, Nitra opäť prehrala
dnes 21:41
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