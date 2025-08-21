Bývalý manažér vypustil falošnú správu. Alžírska boxerka vyvrátila tvrdenia o konci

ALŽÍR. Alžírska boxerka Imane Khelifová v stredu poprela tvrdenia svojho bývalého manažéra, že končí kariéru. Nassera Yesfaha zároveň obvinila zo zrady jej dôvery.
„Chcela by som verejnosti jasne oznámiť, že správy o mojom konci nie sú pravdivé,“ napísala 26-ročná zlatá olympijská medailistka z Paríža.
„Nikdy som neoznámila svoj koniec. Naďalej sa venujem kariére, pravidelne trénujem a udržiavam si fyzickú kondíciu v Alžírsku a v Katare, kde sa pripravujem na nadchádzajúce podujatia,“ dodala Khelifová.
Francúzsky denník Nice Matin v stredu citoval jej bývalého manažéra, ktorý povedal, že zavesila rukavice na klinec. „Táto osoba ma už nijako nezastupuje,“ poznamenala.
Khelifová bola kontroverznou postavou vlani počas OH v Paríži. Povolenie súťažiť na olympijskom turnaji dostala aj napriek tomu, že podľa Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) neprešla testom spôsobilosti pohlavia. Získala zlatú medailu v ženskej kategórii do 66 kg.
Majstrovstvá sveta v boxe sa budú konať od 4. do 14. septembra v Liverpoole, účastníci sa na svetový šampionát môžu prihlasovať do pondelka. Informovala agentúra AFP.