Odmieta podstúpiť test pohlavia. Alžírčanka sa obrátila na Športový arbitrážny súd

BRATISLAVA. Olympijská šampiónka v boxe Imane Khelifová sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) proti rozhodnutiu, ktoré bráni športovcom bojovať v ženskej kategórii bez genetického testu pohlavia.
Alžírčanka sa snaží zvrátiť rozhodnutie Svetovej boxerskej federácie (World Boxing) z mája 2025, organizácia totiž zaviedla povinné testovanie na súťažiach, píše web bbc.com.
Khelifová tiež žiada, aby ju bez nutnosti podstúpiť test vyhlásili za spôsobilú na účasť na majstrovstvách sveta v boxe, ktoré sa v anglickom Liverpoole uskutočnia od 4. do 14. septembra.
CAS zamietol žiadosť o pozastavenie výkonu rozhodnutia Svetovej boxerskej federácie do vyriešenia prípadu. V máji organizácia oznámila, že "všetci športovci starší ako 18 rokov", ktorí sa chcú zúčastniť súťaží, "budú musieť podstúpiť genetický test PCR na určenie ich pohlavia pri narodení a oprávnenosti súťažiť".
Krátko po tomto rozhodnutí sa federácia ospravedlnila za to, že v oznámení o povinnom testovaní pohlavia uviedla meno Khelifovej. Obe strany si teraz vymieňajú listy a CAS naplánuje medzi nimi pojednávanie.
Khelifová získala zlatú medailu v kategórii do 66 kilogramov na minuloročných olympijských hrách v Paríži uprostred sporu o oprávnenosť účasti na základe pohlavia.
Alžírčanku diskvalifikovali z MS 2023 predchádzajúcim svetovým riadiacim orgánom Medzinárodnou boxerskou asociáciou (IBA), keďže údajne neprešla testom na oprávnenosť účasti na základe pohlavia.
Napriek tomu jej Medzinárodným olympijským výborom (MOV) udelila právo súťažiť na OH v Paríži. V júni 2023 totiž IBA prišla o status amatérskeho svetového riadiaceho orgánu tohto športu z dôvodu obáv o spôsob jeho fungovania.
Khelifová vždy súťažila medzi ženami. Sama viackrát povedala, že sa cíti byť súčasťou "nežnejšieho pohlavia".