Nenapraviteľný šampión ľahkej váhy je opäť za mrežami. Napadol bývalú partnerku

Nezdolaný svetový šampión v ľahkej váhe Gervonta Davis je za mrežami. Polícia v Miami ho zatkla po obvineniach bývalej partnerky z fyzického napadnutia, únosu a spôsobenia emocionálnej ujmy.
Tridsaťjedenročný boxer bol zadržaný počas spoločnej operácie miestnych a federálnych orgánov.
Podľa Courtney Rosselovej prišiel Davis 27. októbra do striptízového klubu, v ktorom pracovala. Nútil ju ísť von a na parkovisku ju chytil za krk, strčil a udrel ju do zadnej časti hlavy.
Pästiar s prezývkou "Tank" pre svoju silu v minulosti držal svetové tituly v superperovej, ľahkej a superľahkej váhe. V profiringu má bilanciu 30 víťazstiev a jedna remíza.
V novembri mal boxovať v súboji ľahkej váhy proti youtuberovi Jakeovi Paulovi, ktorý bol zrušili po vznesení obvinení. Namiesto toho Paul v decembri nastúpil proti bývalému šampiónovi v ťažkej váhe Anthonymu Joshuovi a prehral knokautom v 6. kole.Nie je to prvýkrát, čo je Davis obvinený z útočného správania alebo domáceho násilia.
Naposledy boxoval v marci 2025 v New Yorku, kde po kontroverznej remíze s Lamontom Roachom obhájil titul majstra sveta organizácie WBA v ľahkej váhe.
Davisa v júli 2025 ho zatkli na základe obvinení z útoku a domáceho násilia po tom, čo údajne napadol inú bývalú partnerku a matku svojich dvoch detí. Tieto obvinenia však boli stiahnuté, keď žena nechcela pokračovať v trestnom konaní.
V roku 2023 si odsedel 44 dní vo väzení po tom, čo sa priznal k vine v prípade nehody po nehode s útekom z miesta, ktorá sa stala tri roky predtým a ktorá si vyžiadala štyroch zranených v nemocnici.