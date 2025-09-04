Francúzske boxerky vylúčili z MS. Nestihli dodať výsledky testovania pohlavia

LIVERPOOL. Francúzske boxerky sa nebudú môcť zúčastniť na MS v anglickom Liverpoole. Dôvodom je, že organizátorom neboli včas doručené výsledky z genetického testovania pohlavia.
Medzinárodná boxerská federácia (WB) oznámila povinné testovanie pre ženy minulý mesiac. Tento typ testov je však vo Francúzsku od roku 1994 zakázaný a výprava ich musela absolvovať až v Anglicku.
„Je nám ľúto, že niektoré boxerky nedodržali termín na výsledky testov, ale pravidlá a termíny boli zverejnené,“ povedal nemenovaný predstaviteľ WB pre agentúru AFP.
Francúzska boxerská federácia (FFBoxe) však v reakcii pripomenula, že päťčlenné družstvo podstúpilo testovanie v laboratóriu pod záštitou WB s tým, že výsledky budú k dispozícii včas.
„V stredu večer sme sa s úžasom a rozhorčením dozvedeli, že ženský boxerský tím nebude môcť súťažiť na prvých majstrovstvách sveta organizácie World Boxing.
Napriek zárukám, ktoré nám WB poskytla, laboratórium, ktoré nám odporučili, nebolo schopné dodať výsledky včas. V dôsledku toho sa naše športovkyne, ako aj športovkyne z iných krajín, ocitli v pasci a vylúčili ich,“ uviedla FFBoxe v oficiálnom vyhlásení.