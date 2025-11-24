Slovenský boxer zdolal na ME ďalšieho súpera. Od istej medaily ho delí jedna výhra

Slovenský reprezentant v boxe Juraj Bóna sa na ME do 23 rokov organizácie World Boxing v Budapešti prebojoval medzi najlepšiu osmičku v hmotnostnej kategórii do 65 kg.
V pondelok si v osemfinále poradil s Poliakom Bartlomiejom Roszkowiczom 3:2 na body.
Ak v stredajšom štvrťfinále zdolá rumunského reprezentanta Aruna Nicua Tudoroiua, bude mať už istú minimálne bronzovú medailu.
V utorok budú v ženskom ringu zo Sloveniek v hre Bibiana Lovašová a Tamara Kubalová, informovala Slovenská boxerská federácia (SBF).