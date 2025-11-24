Slovenský boxer zdolal na ME ďalšieho súpera. Od istej medaily ho delí jedna výhra

Juraj Bóna.
Juraj Bóna. (Autor: Facebook/Slovenská boxerská federácia )
TASR|24. nov 2025 o 15:05
ShareTweet0

Vo štvrťfinále bude čeliť Rumunovi.

Slovenský reprezentant v boxe Juraj Bóna sa na ME do 23 rokov organizácie World Boxing v Budapešti prebojoval medzi najlepšiu osmičku v hmotnostnej kategórii do 65 kg.

V pondelok si v osemfinále poradil s Poliakom Bartlomiejom Roszkowiczom 3:2 na body.

Ak v stredajšom štvrťfinále zdolá rumunského reprezentanta Aruna Nicua Tudoroiua, bude mať už istú minimálne bronzovú medailu.

V utorok budú v ženskom ringu zo Sloveniek v hre Bibiana Lovašová a Tamara Kubalová, informovala Slovenská boxerská federácia (SBF).

Box

    Juraj Bóna.
    Juraj Bóna.
    Slovenský boxer zdolal na ME ďalšieho súpera. Od istej medaily ho delí jedna výhra
    dnes 15:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Box»Slovenský boxer zdolal na ME ďalšieho súpera. Od istej medaily ho delí jedna výhra