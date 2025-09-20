Obhajoba zlata pre ňu znamená veľa. Bolová má za sebou dokonalú sezónu

TOKIO. Holandská atlétka Femke Bolová v roku 2025 ovládla disciplínu 400 m prek.
Dokonalú sezónu zavŕšila na šampionáte v Tokiu úspešnou obhajobou majstrovského titulu v pretekoch, v ktorých urobila veľkú radosť slovenským fanúšikom Emma Zapletalová ziskom bronzu.
Bolová v poslednom behu sezóny zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54.
Bolová nastúpila v sezóne na štart štvorstovky prekážok celkovo deväťkrát a nespoznala trpkosť prehry. V japonskej metropole potvrdila pozíciu jednoznačnej favoritky, triumfovala s prehľadom a predviedla štvrtý najlepší beh kariéry a deviaty najlepší výkon všetkých čias.
„Získala som druhé zlato v sérii, veľa to pre mňa znamená. Napĺňa ma to hrdosťou. Tento rok sme veľa pracovali na tom, aby som mala lepšie závery a fungovalo to. Predviedla som najlepšiu záverečnú stovku v sezóne, a to je niečo výnimočné,“ vyjadrila po pretekoch Bolová spokojnosť na tlačovej konferencii.
Výnimočný výkon Holanďanky neznižuje ani fakt, že jej na trati chýbala silná súperka. Svetová rekordérka na 400 m prek. a držiteľka troch najlepších časov histórie na tejto trati Sydney McLaughlinová-Levroneová sa v tejto sezóne rozhodla plne sústrediť na hladkú štvorstovku a v Tokiu na nej získala zlato v druhom najlepšom čase histórie.
„Chcela by som s ňou pretekať. Aj keby to s určitosťou znamenalo, že nedosiahnem na zlato. Je však pravda, že som rada za to, ako jej vyšli plány na štvorstovke,“ priznala Bolová.
Dvadsaťšesťročná Američanka však s prekážkami rozhodne nekončí. Už oznámila, že na OH v Los Angeles plánuje bojovať vo výnimočnom dvojboji, zlato chce z hladkej i prekážkovej štvorstovky.
„Ak sa na to cíti, bude úžasné to sledovať. Ak je niekto schopný to dokázať, tak ona,“ vyzdvihla súperku Bolová, ktorá sama zvládla túto náročnú kombináciu na majstrovstvách Európy v Mníchove 2022 ako prvá v histórii podujatia.
Samotná Bolová prezradila, že si sama sebe prikázala nepremýšľať o tri roky vzdialenej olympiáde a ďalších ambíciách. Jej plány môže zmeniť aj prípadné založenie rodiny, v júli oznámila zásnuby s belgickým žrdkárom Benom Broedersom.
„Ako atlét musíte tvrdo pracovať. Treba však aj oddychovať a máte veľa času premýšľať. Aj o krásnych veciach. Plánovanie svadby, to je veľké rozptýlenie,“ priznala holandská svetová šampiónka.
VIDEO: Finále behu žien na 400 m cez prekážky