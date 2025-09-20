Obhajoba zlata pre ňu znamená veľa. Bolová má za sebou dokonalú sezónu

Holanďanka Femke Bolová sa raduje z víťazstva po finále žien na 400 m cez prekážky
Fotogaléria (26)
Holanďanka Femke Bolová sa raduje z víťazstva po finále žien na 400 m cez prekážky (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 10:59
ShareTweet0

V poslednom behu sezóny zlepšila vlastný výkon roka.

TOKIO. Holandská atlétka Femke Bolová v roku 2025 ovládla disciplínu 400 m prek.

Dokonalú sezónu zavŕšila na šampionáte v Tokiu úspešnou obhajobou majstrovského titulu v pretekoch, v ktorých urobila veľkú radosť slovenským fanúšikom Emma Zapletalová ziskom bronzu.

Bolová v poslednom behu sezóny zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54.

Bolová nastúpila v sezóne na štart štvorstovky prekážok celkovo deväťkrát a nespoznala trpkosť prehry. V japonskej metropole potvrdila pozíciu jednoznačnej favoritky, triumfovala s prehľadom a predviedla štvrtý najlepší beh kariéry a deviaty najlepší výkon všetkých čias.

„Získala som druhé zlato v sérii, veľa to pre mňa znamená. Napĺňa ma to hrdosťou. Tento rok sme veľa pracovali na tom, aby som mala lepšie závery a fungovalo to. Predviedla som najlepšiu záverečnú stovku v sezóne, a to je niečo výnimočné,“ vyjadrila po pretekoch Bolová spokojnosť na tlačovej konferencii.

Fotogaléria z finále behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025 (Emma Zapletalová)
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medailu v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medaily na MS v atletike 2025.
Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
26 fotografií
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medaily na MS v atletike 2025.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Emma Zapletalová s bronzovou medailou na MS v atletike 2025.Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Emma Zapletalová s bronzovou medailou na MS v atletike 2025.Slovenka Emma Zapletalová (vľavo) pózuje s bronzovou medailou po finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová (vľavo) pózuje s bronzovou medailou po finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Holanďanka Femke Bolová víťazí vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu v piatok 19. septembra 2025. Striebro si vybojovala Američanka Jasmine Jonesová (tretia vľavo) a bronz získala Slovenka Emma Zapletalová (vpravo).Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová oslavuje víťazstvo vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová oslavuje víťazstvo vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová oslavuje víťazstvo vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.

Výnimočný výkon Holanďanky neznižuje ani fakt, že jej na trati chýbala silná súperka. Svetová rekordérka na 400 m prek. a držiteľka troch najlepších časov histórie na tejto trati Sydney McLaughlinová-Levroneová sa v tejto sezóne rozhodla plne sústrediť na hladkú štvorstovku a v Tokiu na nej získala zlato v druhom najlepšom čase histórie.

„Chcela by som s ňou pretekať. Aj keby to s určitosťou znamenalo, že nedosiahnem na zlato. Je však pravda, že som rada za to, ako jej vyšli plány na štvorstovke,“ priznala Bolová.

Dvadsaťšesťročná Američanka však s prekážkami rozhodne nekončí. Už oznámila, že na OH v Los Angeles plánuje bojovať vo výnimočnom dvojboji, zlato chce z hladkej i prekážkovej štvorstovky.

„Ak sa na to cíti, bude úžasné to sledovať. Ak je niekto schopný to dokázať, tak ona,“ vyzdvihla súperku Bolová, ktorá sama zvládla túto náročnú kombináciu na majstrovstvách Európy v Mníchove 2022 ako prvá v histórii podujatia.

Samotná Bolová prezradila, že si sama sebe prikázala nepremýšľať o tri roky vzdialenej olympiáde a ďalších ambíciách. Jej plány môže zmeniť aj prípadné založenie rodiny, v júli oznámila zásnuby s belgickým žrdkárom Benom Broedersom.

„Ako atlét musíte tvrdo pracovať. Treba však aj oddychovať a máte veľa času premýšľať. Aj o krásnych veciach. Plánovanie svadby, to je veľké rozptýlenie,“ priznala holandská svetová šampiónka.

VIDEO: Finále behu žien na 400 m cez prekážky

Atletika

    Holanďanka Femke Bolová sa raduje z víťazstva po finále žien na 400 m cez prekážky
    Holanďanka Femke Bolová sa raduje z víťazstva po finále žien na 400 m cez prekážky
    Obhajoba zlata pre ňu znamená veľa. Bolová má za sebou dokonalú sezónu
    dnes 10:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Obhajoba zlata pre ňu znamená veľa. Bolová má za sebou dokonalú sezónu