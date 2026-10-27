    Ruské tímy zostávajú mimo Svetového pohára. Medzinárodná federácia predĺžila sankcie

    Ruskí športovci
    Ruskí športovci (Autor: X / Bobteam_Gaitiukevich)
    ČTK|27. okt 2026 o 23:35
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    Súťažiť budú môcť iba ako jednotlivci v skeletone a ženy aj v monoboboch.

    Preteky Svetového pohára v boboch a pravdepodobne aj majstrovstvá sveta budú aj v nadchádzajúcej sezóne bez ruských tímov.

    Medzinárodná federácia bobov a skeletonu (IBSF) v utorok odhlasovala predĺženie sankcií, ktoré platia od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

    Podľa vyhlásenia IBSF sa ruskí športovci budú môcť zúčastňovať ako neutrálni iba na pretekoch v skeletone a monoboboch, a to za predpokladu, že splnia stanovené podmienky. 

    Ruskí reprezentanti tak naďalej nebudú môcť štartovať v súťažiach dvojbobov a štvorbobov.

    Súťažiť budú môcť iba ako jednotlivci v skeletone a ženy aj v monoboboch. Muži v monoboboch nesúťažia. 

    Sezóna Svetového pohára v boboch a skeletone sa začne koncom novembra v Altenbergu.

    Zimné športy

    Ruskí športovci
    Ruskí športovci
    Ruské tímy zostávajú mimo Svetového pohára. Medzinárodná federácia predĺžila sankcie
    ut 23:35
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