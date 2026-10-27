Ruské tímy zostávajú mimo Svetového pohára. Medzinárodná federácia predĺžila sankcie

Preteky Svetového pohára v boboch a pravdepodobne aj majstrovstvá sveta budú aj v nadchádzajúcej sezóne bez ruských tímov.
Medzinárodná federácia bobov a skeletonu (IBSF) v utorok odhlasovala predĺženie sankcií, ktoré platia od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Podľa vyhlásenia IBSF sa ruskí športovci budú môcť zúčastňovať ako neutrálni iba na pretekoch v skeletone a monoboboch, a to za predpokladu, že splnia stanovené podmienky.
Ruskí reprezentanti tak naďalej nebudú môcť štartovať v súťažiach dvojbobov a štvorbobov.
Súťažiť budú môcť iba ako jednotlivci v skeletone a ženy aj v monoboboch. Muži v monoboboch nesúťažia.
Sezóna Svetového pohára v boboch a skeletone sa začne koncom novembra v Altenbergu.