Nechce štartovať len tak pre nič za nič. Francúzsky zjazdár plánuje veľký návrat

Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin sa plánuje vrátiť na súťažné svahy v závere novembra na podujatí alpského Svetového pohára v americkom Copper Mountain.
Tridsaťdvaročný zjazdár pauzoval takmer dva roky pre zranenie hlavy, ktoré utrpel pri páde na tréningu pred pretekmi v talianskom Bormiu.
Sarrazin našťastie 27. decembra 2024 neutrpel žiadne poškodenie mozgu a po absolvovaní dlhého rehabilitačného procesu urobil pokrok. V septembri sa zúčastnil na tréningovom kempe francúzskeho tímu v Argentíne a teraz je pripravený na návrat.
„Plán je ísť do USA a byť v Copper Mountain a potom v Beaver Creeku. Všetko je pripravené. Nechcem však stáť na štartovej bráne len tak pre nič za nič. Rozhodnem sa až v predvečer pretekov, ale dnes som viac-menej presvedčený, že v Copper Mountain budem môcť štartovať,“ citovala agentúra AFP Sarrazina počas tlačovej konferencie.
Sarrazin zažil prelomovú sezónu 2023/24, keď vyhral tri zjazdy – dvakrát v Kitzbüheli a raz v Bormiu. Pridal aj víťazstvo v super-G vo Wengene. Povzbudivé výsledky mu priniesol tréningový kemp v Južnej Amerike.
„Fyzické pocity boli veľmi dobré. Najprv som trénoval v lyžiarskej bunde a nohaviciach, aby som išiel pomalšie. Postupne som na tom staval, až som si mohol obliecť kompletnú lyžiarsku kombinézu a predviesť výkon, ktorý stál za to.
Chýba mi ešte pár kilometrov, aby som bol efektívny od začiatku do konca, ale do pretekov v Copper Mountain ich budem mať za sebou,“ doplnil Sarrazin.
Stredisko Copper Mountain v Colorade bude hostiť 28. novembra preteky super-G a o deň neskôr je na programe obrovský slalom.