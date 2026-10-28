Vlhovej konkurentka v slalome nestihne Levi. Rakúšanka potrebuje čas na zotavenie

Katharina Gallhuberová.
Katharina Gallhuberová. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 16:23
ShareTweet0

Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo obsadila 22. miesto.

Rakúska lyžiarka Katharina Gallhuberová nebude štartovať v úvodnom slalome sezóny vo fínskom Levi (14. novembra). Na štarte by mala byť slovenská hviezda Petra Vlhová.

Bronzová medailistka z tejto disciplíny z OH 2018 v Pjongčangu potrebuje ešte čas na zotavenie po artroskopickej operácii kolena.

Dvadsaťdeväťročná rakúska reprezentantka nemá za sebou úspešnú sezónu. Aj vinou zdravotných komplikácií obsadila vo Svetovom pohári v hodnotení slalomu až celkovú 21. priečku a na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo 22. miesto.

„Naďalej sa primárne sústredím na budúcnosť. Urobím všetko pre to, aby som sa čím skôr vrátila na svahy,“ uviedla Gallhuberová podľa APA.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Katharina Gallhuberová.
Katharina Gallhuberová.
Vlhovej konkurentka v slalome nestihne Levi. Rakúšanka potrebuje čas na zotavenie
dnes 16:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Vlhovej konkurentka v slalome nestihne Levi. Rakúšanka potrebuje čas na zotavenie