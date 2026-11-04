Polovica lístkov sa už predala. Po Söldene sa vstupenky do Jasnej kupovali trikrát rýchlejšie

Šesťdesiat minút a tisíc predaných lístkov. Takto odštartoval 18. septembra predaj vstupeniek na domáce preteky Svetového pohára v Jasnej.
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Tým sa však predaj nezastavil. Ďalšiu vlnu záujmu spustil úvodný víkend sezóny v rakúskom Söldene.
„Návrat Petry Vlhovej do kolotoča Svetového pohára je veľmi silnou témou aj pre slovenských fanúšikov. Už v Söldene bolo vidieť, akú podporu má medzi Slovákmi,“ povedal pre Sportnet prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
Trojnásobok bežného dňa
Víkend v Söldene sa okamžite odrazil aj na predaji. Podľa zväzu sa počas neho predalo trikrát viac vstupeniek, než je denný priemer.
„Veľmi nás teší, že sa tento záujem premieta aj do záujmu o domáci Svetový pohár v Jasnej,“ uviedol Paško.
Vlhová sa na ľadovci Rettenbach vrátila do Svetového pohára po 1008 dňoch a hneď prvou jazdou pripomenula, kam patrí. So štartovým číslom 18 sa po prvom kole vyšvihla na jedenáste miesto.
V druhom kole sa zatiahlo a pri zhoršenej viditeľnosti spravila chyby, ktoré ju napokon stiahli na 23. priečku.
Polovica je preč
Celková kapacita podujatia v Jasnej je 10-tisíc vstupeniek. Aktuálne je predaná takmer polovica z nich.
„Do podujatia zostávajú ešte takmer tri mesiace. Veríme, že záujem bude s pokračujúcou sezónou ďalej rásť,“ povedal prezident zväzu.
Olympijská víťazka ešte pred spustením predaja avizovala, že urobí všetko pre to, aby sa v Jasnej predstavila.
Pre Vlhovú by to boli prvé preteky na svahu, kde si v januári 2024 pri páde poranila predný skrížený väz.
„Jej návrat do Svetového pohára je pre slovenské lyžovanie aj fanúšikov veľmi pozitívnou správou,“ dodal Paško.