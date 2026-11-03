Zastavilo ju vážne zranenie. Dlhoročná súperka Vlhovej ukončila kariéru

Michelle Gisinová (vpravo) na pódiu s Petrou Vlhovou
Michelle Gisinová (vpravo) na pódiu s Petrou Vlhovou (Autor: SITA/AP)
TASR|3. nov 2026 o 12:25
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Teším sa na budúcnosť, uviedla Švajčiarka.

Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová oficiálne ukončila kariéru.

Tridsaťdvaročná dvojnásobná olympijská šampiónka v alpskej kombinácii na svahoch chýbala od decembra 2025, kedy sa veľmi vážne zranila počas tréningu zjazdu v St. Morizi.

Gisinová si po páde poranila krčnú chrbticu, zápästie i koleno a musela absolvovať viacero operácií. Pôvodne jej hrozilo ochrnutie, no trvalým následkom zranenia sa napokon vyhla.

„Som veľmi spokojná s mojím rozhodnutím ukončiť kariéru a teším sa na budúcnosť. Dospela som k nemu po dlhom procese, počas mojej rehabilitácie, ale premýšľala som o ňom už v rokoch predtým,“ prezradila Gisinová podľa DPA.

Švajčiarka získala zlato na olympiádach v Pjongčangu a Pekingu, v alpskej kombinácii získala aj dva cenné kovy na MS. Pod piatimi kruhmi vybojovala aj bronz v super-G v Pekingu.

Univerzálna lyžiarka sa dokázala dostať na pódium vo všetkých individuálnych disciplínach a v roku 2021 obsadila celkovo 3. miesto v bojoch o veľký krištáľový glóbus.

Triumf v pretekoch Svetového pohára si pripísala raz, v decembri 2020 zvíťazila v slalome v Semmeringu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Michelle Gisinová (vpravo) na pódiu s Petrou Vlhovou
Michelle Gisinová (vpravo) na pódiu s Petrou Vlhovou
Zastavilo ju vážne zranenie. Dlhoročná súperka Vlhovej ukončila kariéru
dnes 12:25
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