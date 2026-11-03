Zastavilo ju vážne zranenie. Dlhoročná súperka Vlhovej ukončila kariéru

Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová oficiálne ukončila kariéru.
Tridsaťdvaročná dvojnásobná olympijská šampiónka v alpskej kombinácii na svahoch chýbala od decembra 2025, kedy sa veľmi vážne zranila počas tréningu zjazdu v St. Morizi.
Gisinová si po páde poranila krčnú chrbticu, zápästie i koleno a musela absolvovať viacero operácií. Pôvodne jej hrozilo ochrnutie, no trvalým následkom zranenia sa napokon vyhla.
„Som veľmi spokojná s mojím rozhodnutím ukončiť kariéru a teším sa na budúcnosť. Dospela som k nemu po dlhom procese, počas mojej rehabilitácie, ale premýšľala som o ňom už v rokoch predtým,“ prezradila Gisinová podľa DPA.
Švajčiarka získala zlato na olympiádach v Pjongčangu a Pekingu, v alpskej kombinácii získala aj dva cenné kovy na MS. Pod piatimi kruhmi vybojovala aj bronz v super-G v Pekingu.
Univerzálna lyžiarka sa dokázala dostať na pódium vo všetkých individuálnych disciplínach a v roku 2021 obsadila celkovo 3. miesto v bojoch o veľký krištáľový glóbus.
Triumf v pretekoch Svetového pohára si pripísala raz, v decembri 2020 zvíťazila v slalome v Semmeringu.