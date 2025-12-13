ONLINE: Štafeta žien v Hochfilzene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe dalšie preteky v rakúskom Hochfilzene. Ide sa ženská štafeta na 4x6 km.
Slovenský tím nastúpi v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta žien 4x 6 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Hochfilzen, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
13.12.2025 o 14:15
Štafeta žien 4×6 km, Hochfilzen
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Francie 90 b
2. Itálie 75 b
3. Česká rep. 65 b
4. Švédsko 55 b
5. Rakousko 50 b
6. Finsko 45 b
7. Švýcarsko 41 b
8. Slovensko 37 b
9. Bulharsko 34 b
10. Polsko 31 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety žien na 4x6km. Dejiskom podujatia je rakúsky Hochfilzen.
Úvodnú štafetu sezóny vyhrali Francúzsky pred Taliankami a Češkami. Slovenky obsadili v zložení Kapustová/Bátovská Fialková/Kuzminová a Z. Remeňová vynikajúce 8. miesto. Veríme, že dnes opäť zabojujú o výborný výsledok. Jedinou zmenou v našej štafete by mala byť výmena sestier Remeňových. V Hochfilzene totiž figuruje v našej zostave namiesto Zuzany jej sestra Mária.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.