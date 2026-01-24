Slovenská štafeta chcela viac. Bátovská Fialková: Samé chyby. Aj bežecky som sa cítila úplne zle

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková (uprostred) počas miešanej štafety.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková (uprostred) počas miešanej štafety. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. jan 2026 o 19:27
Strelecky najhoršie dopadol finišman slovenského tímu Šimon Adamov.

Slovenskí biatlonisti Paulína Bátovská Fialková, Anastastia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov obsadili v poslednej tímovej súťaži pred zimnou olympiádu v Miláne a Cortine d´Ampezzo 13. priečku v mixe, s čím neboli spokojní a chceli viac.

V Novom Meste na Morave s jedným trestným okruhom a 12 dobíjaniami zaostali za víťazmi z Talianska o 3:14,6 minút.

Bátovská Fialková nestihla zregenerovať

Nevydarený bol už úvod v podaní Bátovskej Fialkovej, ktorá pre TASR prezradila, že za to mohol aj náročný program v českom stredisku, keďže v piatok večer absolvovali ženy vytrvalostné preteky.

Na úvodnej ležke mala navyše technické problémy: „Dobíjala som tam až trikrát, keďže poslednú ranu som zle prebila a tým pádom som si vyhodila náboj. Dnes to boli samé chyby. Aj bežecky som sa cítila úplne zle, pretože som sa po včerajšku nestihla zregenerovať.“

Veľká miešaná štafeta by mala ísť v rovnakom zložení aj pod piatimi kruhmi, no tam by ju mali začínať muži.

„Štafetu som preto nechcela nechať v štichu, ale stálo ma to možno zbytočne veľa síl. Ťažko povedať, čo bude zajtra. Posnažím sa hlavne dobre zregenerovať,“ uviedla Bátovská Fialková, ktorú v nedeľu čakajú preteky s hromadným štartom.

VIDEO: Zostrih pretekov miešanej štafety v Novom Meste na Morave

Kuzminová predviedla najlepší úsek

Najlepšie vyšiel druhý úsek Kuzminovej, ktorá potrebovala iba jediný náhradný náboj a odovzdala na 11. mieste.

„Som rada, že sa celkom podarila streľba. Na strelnici bol opäť meniaci sa vetrík, ale s trénerom sme sa dohodli, ako mám na to reagovať, a že sa nemám báť cvakať.

No na ležke som zase pracovala dlhšie. Som rada, že na stojke som bola odvážnejšia a tá nula padla. Potom sa dalo držať krok s ostatnými.

Po včerajšku som však na trati nevládala rozbaliť celý svoj potenciál a snažila som sa hlavne nestrácať,“ opísala svoj výkon.

Adamov s trestným kolom

Borguľa sa zdržal na stojke, kde potreboval tri náhradné náboje, no klesol len o jednom miesto:

„Celkom som si to užil, atmosféra je tu super, ale je mi ľúto tej stojky. Mohlo to byť lepšie. Už sa mi dosť klepali nohy tým, aké rýchle preteky to boli.“

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová počas miešanej štafety na 4x6 km v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Na snímke slovenský biatlonista Šimon Adamov počas miešanej štafety na 4x6 km v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Na snímke slovenskí biatlonisti Jakub Borguľa (vpravo) a Šimon Adamov počas miešanej štafety na 4x6 km v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Na snímke slovenský biatlonista Jakub Borguľa počas miešanej štafety na 4x6 km v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Strelecky najhoršie dopadol finišman slovenského tímu Adamov, ktorý sa na stojke nevyhol trestnému okruhu.

„Po bežeckej stránke to nebol úplne zlý výsledok. Prvá streľba mi vyšla dobre, bohužiaľ som jednu utrhol, ale tú som zvládol dobiť rovno prvou, takže to nebol až taký problém.

Na tej druhej streľbe som netrafil z prvej päťky dva terče, bol som si celkom istý, že sa mi to podarí dobiť a proste som tie rany strhol z terča. Dlho som na to čakal, mohol som to ostrieľať rýchlejšie,“ povedal.

