Francúzky v štafete deklasovali konkurenciu. Dobrá streľba Sloveniek nestačila ani na TOP 10

Štvorica Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová prišila do cieľa s náskokom 25,1 s pred druhými Nórkami a 47,6 pred tretími Nemkami.

Pred záverečnými pretekmi im patrila druhá priečka s mankom 15 bodov za Švédskom. Tým sa však nedarilo a s bilanciou na strelnici 2+15 prišli do cieľa až na 6. mieste so stratou +2:34,9.

Francúzky si pripísali vôbec prvé prvenstvo v štafete v sezóne, keďže ich triumf na svetovom šampionáte v Lenzerheide sa do hodnotenia SP nepočíta.

Simonová minula na záverečnom úseku iba raz a jej náskok v cieli sa zmenšil iba pre to, že si na záverečnom kole podávala ruky s divákmi a realizačným tímom.

Braisazová-Bouchetová štyrikrát dobíjala, no udržala náskok do tretej odovzdávky na úrovni trištvrte minúty už pred Nórkami. Tretie Nemky už zaostávali viac ako o minútu.

Bátovská-Fialková využila tri náhradné náboje a posunula slovenskú štafetu na 16. miesto na druhej odovzdávke, no jej odstup od čela sa zvýšil na 3:10,5.

Kapustová: Veľmi ma to mrzí

Kapustová po svojom úseku padla v cieli vyčerpaná na zem a v mixzóne priznala, že nebola fit.

"Veľmi ma to mrzí za celý tím aj všetkých fanúšikov, ktorí sem prišli. Dnes to naozaj na trati nešlo. Po zdravotnej stránke nie som úplne v poriadku a bolo to veľmi cítiť."

Bátovská Fialková tak bola v náročnej situácii, keďže pred ňou bola veľká medzera.

"Už na začiatku som vedela, že ani perfektný výkon z mojej strany veľa vody nenamúti, takže to bolo také demotivujúce. Už som ani nemala v kontakte také seberovnejšie súperky, za ktorými by som sa potiahla. Ten kontakt sa stratil a tak vyzerali aj tie preteky," uviedla pre TASR.