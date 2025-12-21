ONLINE: Hromadný štart žien v Annecy dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Bátovská Fialková)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje posledným pretekmi v roku 2025. Vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand idú ženy preteky s hromadným štartom.
Slovensko bude mať zastúpenie iba v podaní Paulíny Bátovskej Fialkovej, ktorej sa vo francúzskom stredisku darí.
V šprintových pretekoch a následne aj v stíhačke sa umiestnila na skvelom piatom mieste.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Annecy-Le Grand Bornand, Paulína Bátovská Fialková, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
21.12.2025 o 12:15
Hromadný štart žien 12,5 km, Annecy
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov Hromadného štartu žien na 12,5km. Dejiskom pretekov je francúzske Annecy-Le Grand Bornand.
Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Franziska Preussová. My máme radosť, že si vďaka dvom skvelým piatym miestam účasť v dnešných pretekoch zabezpečila aj Paulína Bátovská Fialková, ktorej dnes budeme držať palce.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:15.