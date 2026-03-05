ONLINE: Vytrvalostné preteky žien v Kontiolahti dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti vytrvalostnými pretekmi žien.
Slovensko bude reprezentovať len trojica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, štvrtok, výsledky)
Biatlon 2025
05.03.2026 o 17:05
Individuálne preteky žien 15 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z individuálnych pretekov žien na 15 km. Dejiskom pretekov je fínske Kontiolahti.
Čakajú nás prvé ženské preteky po olympijských hrách. Na nich sa zo zlatej medaily v tejto disciplíne tešila Julia Simonová. Aj striebro putovalo do Francúzska a to zásluhou Lou Jeanmonnotovej. Prekvapivý bronz získala Bulharka Lora Hristovová. Najlepšou zo Sloveniek bola Paulína Bátovská Fialková (40. miesto). Nasťa Kuzminová skončila na 46. mieste a Ema Kapustová o 2 pozície za ňou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 17:05.