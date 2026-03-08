ONLINE: Štafeta žien dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti štafetou žien na 4x6 km.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová a Mária Remeňová.
Kde sledovať štafetu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
08.03.2026 o 13:30
Štafeta žien 4×6 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Francúzsko (Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová)
2. Nórsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová)
3. Švédsko (Gestblomová, Magnussonová, Öbergová, Öbergová)
4. Taliansko (Auchentallerová, Carraraová, Trabucchiová, Vittozziová)
5. Nemecko (Fichtnerová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Voigtová)
6. Fínsko (Hämäläinenová, Leinamová, Lehtonenová, Minkkinenová)
7. Česká rep. (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková)
8. Rakúsko (Steinerová, Gandlerová, Rothschopfová, Hauserová)
9. Slovensko (Kapustová, Bátovská-Fialková, Remeňová, Remeňová)
10. Švajčiarsko (Gasparinová, Meierová, Häckiová-Grossová, Mettlerová)
11. USA (Irwinová, Freedová, Levinsová, Andersonová)
12. Poľsko (Mąková, Żuková, Jakielová, Sidorowiczová)
13. Slovinsko (Repincová, Lampičová, Klemenčičová, Klemenčičová)
14. Ukrajina (Merkušynová, Dmytrenková, Čalyková, Horodná)
15. Bulharsko (Dimitrovová, Hristovová, Zdravkovová, Adžamovová)
16. Estónsko (Külmová, Ermitsová, Tomingasová, Talihärmová)
17. Lotyšsko (Bendiková, Bulinová, Sabuleová, Bulinová)
18. Kanada (Moserová, Rousseauová, Paradisová, Peifferová)
19. Kazachstan (Kliminová, Geněvová, Rakiševová, Kinybajevová)
20. Belgicko (Lieová, Cloetensová, Bouvardová, De Maeyerová)
Poradie disciplíny
1. Francúzsko 280 b
2. Nórsko 268 b
3. Švédsko 260 b
4. Taliansko 211 b
5. Nemecko 205 b
6. Fínsko 192 b
7. Česká rep. 186 b
8. Rakúsko 165 b
9. Slovensko 147 b
10. Švajčiarsko 137 b
11. USA 126 b
12. Poľsko 123 b
13. Slovinsko 116 b
14. Ukrajina 111 b
15. Bulharsko 110 b
16. Estónsko 99 b
17. Lotyšsko 98 b
18. Kanada 97 b
19. Kazachstan 86 b
20. Belgicko 51 b
21. Litva 22 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety žien na 4x6km. Dejiskom podujatia je fínske Kontiolahti.
Zo zlata sa na olympiáde tešilo Francúzsko. Striebro putovalo do Švédska a bronz do Nórska. Slovensko skončilo na 10. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.