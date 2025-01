Sklenárik predviedol najlepší výkon v kariére. Bezchybne strieľal a prvýkrát bodoval

Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Lägreid s jednou chybou a tesným mankom štyri desatiny sekundy a tretie miesto obsadil Talian Tommaso Giacomel, ktorý napriek dvom chybám na strelnici dobehol so stratou len 2,6 sekundy.

Slovák Tomáš Sklenárik sa vyhol chybám na strelnici a obsadil 39. miesto, pripísal si prvé dva body do celkového hodnotenia a dostal sa do stíhačky.

„Už je to lepšie. Stabilizoval úvodné kolo a zlepšil sa aj v nasledujúcich,“ hovoril pre STVR tréner mužskej reprezentácie Martin Bajčičák.

V porovnaní so súpermi zaostával Sklenárik najmä bežecky. Jeho odstup bol výrazný.

Je to najlepší Sklenárikov výsledok v kariére.

Základ jeho výsledku bola čistá streľba. Na oboch položkách si dal záležať, neponáhľal sa. Trafil všetky terče. Z druhej streleckej položky vybiehal na 30. mieste. Ako sa blížil do cieľa, prepadával sa. V cieli bol na 39. priečke. Tá mu vyniesla prvé 2 body do hodnotenia Svetového pohára.

„Som spokojný. Streľba mi vyšla super. Bežecky to nebolo ono, necítil som sa najlepšie. Budeme to musieť s trénerom zhodnotiť. Ale forma ide pravdepodobne hore,“ reagoval 25-ročný biatlonista.

„Pri streľbe som si dával pozor. Strieľal som pomalšie a na viac nádychov. Skúšal som si to počas tréningu a vyšlo to. Teším sa na stíhačku. Je to moja prvá stíhačka v kariére (vo Svetovom pohári). Čo očakávam? Posun, dobrú streľbu a dobrý beh,“ doplnil.