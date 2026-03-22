ONLINE: Hromadný štart mužov v Holmenkollene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen hromadným štartom mužov.
Slovensko nemá v pretekoch zastúpenie.
ONLINE: Hromadný štart mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Holmenkollen, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
22.03.2026 o 15:45
Hromadný štart mužov15 km, Holmenkollen
1. Eric Perrot (FRA)
2. Sturla Holm Lægreid (NOR)
3. Sebastian Samuelsson (SWE)
4. Johan-Olav Botn (NOR)
5. Emilien Jacquelin (FRA)
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
7. Martin Ponsiluoma (SWE)
8. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
9. Quentin Fillon Maillet (FRA)
10. Philipp Nawrath (GER)
11. Martin Uldal (NOR)
12. Campbell Wright (USA)
13. Lukas Hofer (ITA)
14. Isak Frey (NOR)
15. Fabien Claude (FRA)
16. Oscar Lombardot (FRA)
17. Philipp Horn (GER)
18. Vítězslav Hornig (CZE)
19. Jesper Nelin (SWE)
20. Michal Krčmář (CZE)
21. Justus Strelow (GER)
22. Tero Seppälä (FIN)
23. Joscha Burkhalter (SUI)
24. Vitalij Mandzyn (UKR)
25. Niklas Hartweg (SUI)
26. Mikuláš Karlík (CZE)
27. Sverre Dahlen Aspenes (NOR)
28. Gaëtan Paturel (FRA)
29. Didier Bionaz (ITA)
30. Rihards Lozbers (LAT)
Poradie disciplíny
1. Eric Perrot (FRA) 240 b
2. Johan-Olav Botn (NOR) 146 b
3. Campbell Wright (USA) 144 b
4. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 130 b
5. Tommaso Giacomel (ITA) 120 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 119 b
7. Fabien Claude (FRA) 107 b
8. Martin Ponsiluoma (SWE) 104 b
9. Emilien Jacquelin (FRA) 97 b
10. Sebastian Samuelsson (SWE) 91 b
Poradie SP
1. Eric Perrot (FRA) 1198 b
2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 929 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 884 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 878 b
5. Emilien Jacquelin (FRA) 826 b
6. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
7. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 705 b
8. Martin Ponsiluoma (SWE) 682 b
9. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 669 b
10. Quentin Fillon Maillet (FRA) 662 b
...
76. Jakub Borguľa (SVK) 22 b
102. Martin Maťko (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Hromadného štartu mužov na 15km. Dejiskom pretekov je nórsky Holmenkollen.
Čakajú nás posledné preteky v tejto sezóne. O malom krištáľovom glóbuse za túto disciplínu tu, ale na rozdiel od žien už máme predčasne rozhodnuté. Získa ho Eric Perrot, ktorý má pred Johanom-Olavom Botnom náskok už nedostihnuteľných 94 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:45.