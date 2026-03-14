ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Otepää dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v estónskom stredisku Otepää stíhacími pretekmi mužov na 12,5 km.
Do dnešnej stíhačky sa prebojoval jeden Slovák - Jakub Borguľa vyštartuje 31. v poradí.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Otepää, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
14.03.2026 o 13:30
Stíhacie preteky mužov 12,5 km, Otepää
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Sturla Holm Lægreid (NOR)
2. Emilien Jacquelin (FRA) 11,0
3. Philipp Nawrath (GER) +18,0
4. Isak Frey (NOR) +30,0
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) +31,0
6. Johan-Olav Botn (NOR) +42,0
7. Sebastian Samuelsson (SWE) +46,0
8. Oscar Lombardot (FRA) +47,0
9. Vítězslav Hornig (CZE) +52,0
10. Vladimir Iliev (BUL) +52,0
11. Martin Uldal (NOR) +58,0
12. Eric Perrot (FRA) +58,0
13. Lukas Hofer (ITA) +1:02,0
14. Olli Hiidensalo (FIN) +1:03,0
15. Kristo Siimer (EST) +1:05,0
16. Michal Krčmář (CZE) +1:05,0
17. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +1:05,0
18. Viktor Brandt (SWE) +1:06,0
19. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +1:11,0
20. Mikuláš Karlík (CZE) +1:11,0
21. Campbell Wright (USA) +1:27,0
22. Emilien Claude (FRA) +1:29,0
23. Anton Vidmar (SLO) +1:33,0
24. Arttu Heikkinen (FIN) +1:35,0
25. Dmytro Pidručnyj (UKR) +1:37,0
26. Philipp Horn (GER) +1:37,0
27. Niklas Hartweg (SUI) +1:39,0
28. Fabien Claude (FRA) +1:39,0
29. Maxime Germain (USA) +1:39,0
30. Christoph Pircher (ITA) +1:41,0
31. Jakub Borguľa (SVK) +1:43,0
32. Jesper Nelin (SWE) +1:43,0
33. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:44,0
34. Leonhard Pfund (GER) +1:45,0
35. Adam Runnalls (CAN) +1:47,0
36. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:48,0
37. Patrick Braunhofer (ITA) +1:50,0
38. Tuomas Harjula (FIN) +1:51,0
39. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:54,0
40. Patrick Jakob (AUT) +1:55,0
41. Justus Strelow (GER) +1:56,0
42. Joscha Burkhalter (SUI) +1:57,0
43. Thierry Langer (BEL) +1:57,0
44. Vytautas Strolia (LTU) +1:58,0
45. Tomáš Mikyska (CZE) +1:58,0
46. Lovro Planko (SLO) +2:01,0
47. Rihards Lozbers (LAT) +2:02,0
48. Jeremy Finello (SUI) +2:04,0
49. Lucas Fratzscher (GER) +2:09,0
50. Mark-Markos Kehva (EST) +2:10,0
51. Fabian Müllauer (AUT) +2:10,0
52. Nicola Romanin (ITA) +2:10,0
53. Sebastian Stalder (SUI) +2:11,0
54. Jan Guńka (POL) +2:14,0
55. Jakov Fak (SLO) +2:14,0
56. Pavel Magazejev (MDA) +2:18,0
57. Zachary Connelly (CAN) +2:18,0
58. Jake Brown (USA) +2:22,0
59. Renars Birkentals (LAT) +2:23,0
60. David Zobel (GER) +2:25,0
Poradie disciplíny
1. Eric Perrot (FRA) 307 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 296 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 264 b
4. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 260 b
5. Martin Ponsiluoma (SWE) 223 b
6. Johan-Olav Botn (NOR) 220 b
7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 219 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 173 b
9. Fabien Claude (FRA) 160 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 149 b
...
77. Martin Maťko (SVK) 2 b
Poradie SP
1. Eric Perrot (FRA) 1028 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 764 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 752 b
5. Sturla Holm Lægreid (NOR) 659 b
6. Emilien Jacquelin (FRA) 611 b
7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 590 b
8. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 588 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 581 b
10. Martin Ponsiluoma (SWE) 552 b
...
71. Jakub Borguľa (SVK) 22 b
99. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov mužov na 12,5km. Dejiskom pretekov je estónske Otepää.
Najlepšiu pozíciu do dnešných pretekov bude mať víťaz šprintu Sturla Holm Laegreid, ktorý vyštartuje 11s pred Emilienom Jacquelinom a o 18s pred Philippom Nawrathom. Svoje zastúpenie bude mať v týchto pretekoch aj Slovensko. So stratou +1:43,0 do pretekov z 31. miesta vyštartuje Jakub Borguľa.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.