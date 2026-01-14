Remeňová šokovala Američanku, Bátovská Fialková upozornila na drahé chyby na strelnici

V Oberhofe chýbala na poslednom štafetovom úseku Paulína Bátovská Fialková, ktorá mala potenciál vytiahnuť Slovensko do najlepšej päťky.
V štafete v Ruhpoldingu sa už vrátila do kolotoča Svetového pohára a tréneri sa rozhodli postaviť skúsenú biatlonistku na finiš.
„Vyplynulo to z predchádzajúcej štafety, keď sa otvorila otázka, čo by sa stalo, keby sa to vyvíjalo podobne aj tu a ja by som mohla byť platná na poslednom úseku. Ideme to vyskúšať.
Minulé rozloženie máme vyskúšané a teraz máme poslednú šancu pred olympijskými hrami. Možno to dobre dopadne, no štafeta je súčet jednotlivých úsekov,“ povedala pre Slovenský biatlon.
Strata hneď v úvode
Rovnako ako minulý víkend, štafetu rozbiehala Zuzana Remeňová. Už na prvej streleckej položke musela trikrát dobíjať. Hrozbu trestného kola síce zažehnala, no stratila kontakt s vedúcimi pretekárkami a slovenský tím sa od úvodu ocitol v pozícii, keď musel doťahovať.
„Streľbu v ľahu som nezvládla, neviem prečo. Na tréningu som strieľala dobre, ale preteky sú úplne iný stres. Veľmi som sa bála, no trestnému kolu som sa vyhla. Na strelnicu som prišla vo vyšších tepoch, tréneri mi hlásili, že strely išli viac hore. Asi som sa mala viac upokojiť,“ uviedla pre STVR.
Na stojke si už počínala istejšie, strieľala rýchlo a potrebovala len jeden náhradný náboj. Na trati sa snažila stratu minimalizovať.
„Videla som pretekárky pred sebou, čo mi dodalo silu. Nohy pracovali, vládala som a chcela som odovzdať čo najlepšie,“ doplnila.
Remeňová odovzdala štafetu Anastasii Kuzminovej na trinástom mieste.
Pokojná strelnica
Kuzminová, ktorá sa už viackrát osvedčila na druhom úseku, podala stabilný výkon. Na oboch streleckých položkách potrebovala po jednom náhradnom náboji.
Dosiahla desiaty bežecký čas a slovenskú štafetu posunula o jednu priečku vyššie.
„Trať je tu v porovnaní s Oberhofom výrazne náročnejšia, najmä v kopcoch, kde treba neustále pracovať. Preteky boli veľmi rýchle a dievčatá vyrovnané. Pokojnejšia strelnica pomohla mnohým zvládnuť položky bez problémov.
Dve dobíjania nie sú katastrofa, no chcela som štafetu ešte viac posunúť smerom k lídrom. Mrzí ma to. Som však rada, že som aspoň udržala pozíciu,“ povedala Kuzminová.
Šokovaná Američanka
Tretí úsek absolvovala Mária Remeňová a začala výborne. Streľbu v ľahu vybielila, zaváhala až na stojke, kde jej ušiel posledný výstrel a musela dobíjať.
Slovenka sa držala aj na trati, kde využila rýchle lyže a stabilné tempo. V priamom súboji so súperkami postupne získavala metre a dokázala im odchádzať najmä v zjazdoch.
Jej výkon udržal slovenskú štafetu v kontakte s elitnou desiatkou a vytvoril dobrú východiskovú pozíciu pre záverečný úsek.
„Mrzí ma tá posledná rana, inak by som bola úplne spokojná. Na trati som sa cítila dobre, lyže išli výborne. Američanka, s ktorou som súperila, bola šokovaná, že sa ma hore kopcom dokázala držať, ale dole som jej výrazne odišla. Gratulovala mi,“ pousmiala sa Remeňová.
Top desať
Paulína Bátovská Fialková prebrala štafetu na jedenástom mieste.
„Strelnica bola výborná. Na streľbe v ľahu som urýchlila jednu ranu, unikla mi na moment koncentrácia. Na stojke sa stalo niečo podobné. Na trati nebol hlboký sneh, ale rýchly, ktorý nepotrápil prakticky nikoho. Bojuje sa vlastne iba na strelnici a dobíjania dnes boli veľmi drahé,“ povedala.
Na trati pôsobila pokojne, kontrolovala tempo a skúsenosťou dokázala slovenský tím posunúť o jednu priečku vyššie. V cieli tak Slovenky klasifikovali na desiatom mieste.
„So svojim výkonom som čiastkovo spokojná. Bežalo sa mi dobre, cítila som sa fajn. Chýbal mi kontakt v boji o lepšie pozície, kde by som ešte vedela viac siahnuť na sily. V poslednom kole už boli pretekárky aj za mnou aj predo mnou dosť ďaleko. Potrebovala som iba udržať iba desiate miesto.“
Po ôsmom mieste v Östersunde, piatom v Hochfilzene a dvanástom v Oberhofe tak dosiahli Slovenky tretí najlepší výsledok v olympijskej zime.
V dramatických štafetových pretekoch sezóny triumfovalo kvarteto z Nórska pred Talianskom a Švédskom.