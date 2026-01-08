Hrozil presun a únava, prišli body. Cesta ma strašila, vraví Borguľa po najlepšom výsledku

Pôvodne sa mal pripravovať s trénerom Martinom Bajčičákom a zastávku Svetového pohára v Oberhofe vynechať.
Situácia sa však zmenila a mladý biatlonista Jakub Borguľa cestoval zbierať kvalifikačné body na zimné olympijské hry 2026.
„Som rád, že mám šancu bojovať o olympiádu,“ povedal skromne pre Slovenský biatlon.
Svojim slovám dodal na váhe, keď v rýchlostných pretekoch v Oberhofe obsadil vynikajúce 31. miesto a pripísal si premiérové body vo Svetovom pohári.
Tuhý boj o miestenky
„Olympijská kvalifikácia je nastavená drakonicky, pretože sa berú výsledky v Pohári národov z minulej sezóny, nie z tejto. Aktuálne nemáme isté žiadne miesto.
Dvaja najlepší naši pretekári musia skončiť do 12. miesta v rebríčku IBU kvalifikačných bodov (pozn. red. v rebríčku sú krajiny mimo najlepšej dvadsiatky z vlaňajšieho Pohára národov).
Zatiaľ je to veľmi tesné – Tomáš Sklenárik je deviaty a Jakub Borguľa dvanásty, ale nikto z nich ešte nemá miesto isté. V ideálnom prípade sa kvalifikujú obaja, v katastrofálnom ani jeden. Pevne veríme, že tento prípad nenastane.
Vyzerá to veľmi komplikovane, ale je to spôsobené IBU kvalifikačnými bodmi. Chalani v najbližších týždňoch musia jazdiť lepšie ako v prvom trimestri sezóny, ak sa chcú nominovať na olympiádu,“ povedal v rozhovore pre Sportnet prezident zväzu Peter Vozár pred štartom SP v Oberhofe.
V rebríčku sa zohľadňujú len rýchlostné a vytrvalostné preteky zo Svetových pohárov aj IBU Cupov. Rozhodujúce budú najbližšie dva týždne a SP v Oberhofe a Ruhpoldingu a IBU Cup v Arberi a Osrblí.
Odštartoval rozvážne
V pretekoch v nemeckom Oberhofe bolo kľúčové, že všetci biatlonisti mali rovnaké podmienky na trati.
„Ak bude mráz a tvrdá trať, rozdiely medzi skupinami nie sú dramatické. Ak však bude teplo a rozbitá trať, ako to bolo na decembrových podujatiach, tí v posledných skupinách majú výraznú nevýhodu už na štarte,“ vysvetľoval Vozár.
„Som veľmi rád za podmienky, pretože všetci budeme mať rovnakú trať a preteky budú vyrovnané. Trochu je však zima a mrznú prsty,“ prezradil pred štartom Borguľa.
Dvadsaťjedenročný reprezentant položil základ úspechu na prvej streľbe, kde trafil všetkých päť terčov. V streľbe v stoji si pripísal jedno trestné kolo, ale v záverečnom bežeckom okruhu nevytuhol a zaznamenal 32. bežecký čas.
Dokonca bol v závere o trinásť sekúnd rýchlejší ako majster sveta Emilien Jacquelin.
„Pred pretekmi som sa necítil najlepšie a odštartoval som rozvážne. Chcel som dať najmä pozor na streľbu. Myslím, že sa mi to podarilo. V poslednom kole som dostal informácie, ako som na tom. Dal som do toho všetko, aby bol z toho čo najlepší výsledok.
Servisní technici dnes odviedli skvelú prácu. Pripravili mi výborne lyže a v zjazdoch som pretekárov obiehal,“ povedal Borguľa pre Slovenský biatlon.
Maximum pre juniora
Darilo sa aj ostatným Slovákom. Martin Maťko si vylepšil svoje kariérne maximum z poslednej zastávky SP. V Annecy obsadil v šprinte 79. miesto s jedným trestným okruhom.
Rovnaký počet chýb spravil aj v Oberhofe, ale zaznamenal výrazne lepší výsledok – 55. miesto.
Počas prestávky sa pripravoval v spoločnosti olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej v Pokljuke.
„Dúfam, že som nabral výkonnosť a vylepším svoj výsledok z Annecy. Trať bude počas celých pretekov tvrdá a zamrznutá, nie tak pomalé ako to bolo vo Francúzsku. Myslím, že s dobrou streľbou môžem v Oberhofe mieriť celkom vysoko,“ prezradil pre Slovenský biatlon.
Šimonovi Adamovi ušli stíhacie preteky o necelé dve sekundy, keď obsadil 63. miesto.
Vyhol sa záťaži
Trojica slovenských biatlonistov sa pôvodne mala presunúť do iného nemeckého strediska Arber na preteky IBU Cupu, aby si v rýchlostných pretekoch vylepšili kvalifikačné body na olympijské hry.
„Traja muži z Oberhofu sa následne presunú na rýchlostné preteky do Arberu, teda na IBU Cup, za Matejom Badaňom, Damiánom Cesnekom a Tomášom Sklenárikom. Logisticky to bude veľmi náročný týždeň.
Prezídium zvolilo taktiku podriadenú priorite, ktorou je nominovať dvoch mužov. Preto sme zvolili aj túto logisticky náročnú operáciu a traja muži budú v jednom týždni štartovať vo Svetovom pohári aj IBU Cupe,“ priblížil Vozár.
Situácia sa však zmenila a do IBU Cupu pocestuje napokon iba Adamov.
„Som rád, že nastúpim v stíhacích pretekoch. Cesta na IBU Cup do Arberu ma trochu strašila. Bola by to záťaž – balenie, presun, nové stredisko a nové podmienky. Som rád, že tu ostávam,“ povedal s úsmevom Borguľa.
Stíhacie preteky v Oberhofe sú na programe v sobotu 10. januára o 12:00.