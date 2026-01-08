Hrozil presun a únava, prišli body. Cesta ma strašila, vraví Borguľa po najlepšom výsledku

Jakub Borguľa sa teší v cieli SP V Oberhofe po 31. mieste v šprinte.
Jakub Borguľa sa teší v cieli SP V Oberhofe po 31. mieste v šprinte. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Nikola Černáková|8. jan 2026 o 16:45
Do stíhacích pretekoch postúpili dvaja slovenskí biatlonisti.

Pôvodne sa mal pripravovať s trénerom Martinom Bajčičákom a zastávku Svetového pohára v Oberhofe vynechať.

Situácia sa však zmenila a mladý biatlonista Jakub Borguľa cestoval zbierať kvalifikačné body na zimné olympijské hry 2026

„Som rád, že mám šancu bojovať o olympiádu,“ povedal skromne pre Slovenský biatlon. 

Svojim slovám dodal na váhe, keď v rýchlostných pretekoch v Oberhofe obsadil vynikajúce 31. miesto a pripísal si premiérové body vo Svetovom pohári. 

Tuhý boj o miestenky

„Olympijská kvalifikácia je nastavená drakonicky, pretože sa berú výsledky v Pohári národov z minulej sezóny, nie z tejto. Aktuálne nemáme isté žiadne miesto. 

Dvaja najlepší naši pretekári musia skončiť do 12. miesta v rebríčku IBU kvalifikačných bodov (pozn. red. v rebríčku sú krajiny mimo najlepšej dvadsiatky z vlaňajšieho Pohára národov).

Zatiaľ je to veľmi tesné – Tomáš Sklenárik je deviaty a Jakub Borguľa dvanásty, ale nikto z nich ešte nemá miesto isté. V ideálnom prípade sa kvalifikujú obaja, v katastrofálnom ani jeden. Pevne veríme, že tento prípad nenastane. 

Vyzerá to veľmi komplikovane, ale je to spôsobené IBU kvalifikačnými bodmi. Chalani v najbližších týždňoch musia jazdiť lepšie ako v prvom trimestri sezóny, ak sa chcú nominovať na olympiádu,“ povedal v rozhovore pre Sportnet prezident zväzu Peter Vozár pred štartom SP v Oberhofe. 

V rebríčku sa zohľadňujú len rýchlostné a vytrvalostné preteky zo Svetových pohárov aj IBU Cupov. Rozhodujúce budú najbližšie dva týždne a SP v Oberhofe a Ruhpoldingu a IBU Cup v Arberi a Osrblí.

Odštartoval rozvážne

V pretekoch v nemeckom Oberhofe bolo kľúčové, že všetci biatlonisti mali rovnaké podmienky na trati. 

„Ak bude mráz a tvrdá trať, rozdiely medzi skupinami nie sú dramatické. Ak však bude teplo a rozbitá trať, ako to bolo na decembrových podujatiach, tí v posledných skupinách majú výraznú nevýhodu už na štarte,“ vysvetľoval Vozár. 

„Som veľmi rád za podmienky, pretože všetci budeme mať rovnakú trať a preteky budú vyrovnané. Trochu je však zima a mrznú prsty,“ prezradil pred štartom Borguľa. 

Dvadsaťjedenročný reprezentant položil základ úspechu na prvej streľbe, kde trafil všetkých päť terčov. V streľbe v stoji si pripísal jedno trestné kolo, ale v záverečnom bežeckom okruhu nevytuhol a zaznamenal 32. bežecký čas. 

Dokonca bol v závere o trinásť sekúnd rýchlejší ako majster sveta Emilien Jacquelin. 

Jakub Borguľa sa raduje v cieli.
Jakub Borguľa sa raduje v cieli. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)

„Pred pretekmi som sa necítil najlepšie a odštartoval som rozvážne. Chcel som dať najmä pozor na streľbu. Myslím, že sa mi to podarilo. V poslednom kole som dostal informácie, ako som na tom. Dal som do toho všetko, aby bol z toho čo najlepší výsledok. 

Servisní technici dnes odviedli skvelú prácu. Pripravili mi výborne lyže a v zjazdoch som pretekárov obiehal,“ povedal Borguľa pre Slovenský biatlon. 

Maximum pre juniora

Darilo sa aj ostatným Slovákom. Martin Maťko si vylepšil svoje kariérne maximum z poslednej zastávky SP. V Annecy obsadil v šprinte 79. miesto s jedným trestným okruhom. 

Rovnaký počet chýb spravil aj v Oberhofe, ale zaznamenal výrazne lepší výsledok – 55. miesto. 

Počas prestávky sa pripravoval v spoločnosti olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej v Pokljuke. 

„Dúfam, že som nabral výkonnosť a vylepším svoj výsledok z Annecy. Trať bude počas celých pretekov tvrdá a zamrznutá, nie tak pomalé ako to bolo vo Francúzsku. Myslím, že s dobrou streľbou môžem v Oberhofe mieriť celkom vysoko,“ prezradil pre Slovenský biatlon. 

Martin Maťko v cieli.
Martin Maťko v cieli. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)

Šimonovi Adamovi ušli stíhacie preteky o necelé dve sekundy, keď obsadil 63. miesto.  

Vyhol sa záťaži

Trojica slovenských biatlonistov sa pôvodne mala presunúť do iného nemeckého strediska Arber na preteky IBU Cupu, aby si v rýchlostných pretekoch vylepšili kvalifikačné body na olympijské hry.

„Traja muži z Oberhofu sa následne presunú na rýchlostné preteky do Arberu, teda na IBU Cup, za Matejom Badaňom, Damiánom Cesnekom a Tomášom Sklenárikom. Logisticky to bude veľmi náročný týždeň. 

Prezídium zvolilo taktiku podriadenú priorite, ktorou je nominovať dvoch mužov. Preto sme zvolili aj túto logisticky náročnú operáciu a traja muži budú v jednom týždni štartovať vo Svetovom pohári aj IBU Cupe,“ priblížil Vozár. 

Situácia sa však zmenila a do IBU Cupu pocestuje napokon iba Adamov.  

 „Som rád, že nastúpim v stíhacích pretekoch. Cesta na IBU Cup do Arberu ma trochu strašila. Bola by to záťaž – balenie, presun, nové stredisko a nové podmienky. Som rád, že tu ostávam,“ povedal s úsmevom Borguľa. 

Stíhacie preteky v Oberhofe sú na programe v sobotu 10. januára o 12:00.

Jakub Borguľa sa teší v cieli SP V Oberhofe po 31. mieste v šprinte.
Jakub Borguľa sa teší v cieli SP V Oberhofe po 31. mieste v šprinte.
Hrozil presun a únava, prišli body. Cesta ma strašila, vraví Borguľa po najlepšom výsledku
Nikola Černáková|dnes 16:45
