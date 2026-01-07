Záchranná misia pred ZOH. Prezident zväzu: Neúčasť zmiešanej štafety by bolo fiasko

Olympijská sezóna v biatlone sa pre slovenský tím začína lámať práve v týchto týždňoch.
Prezident Slovenského zväzu biatlonu PETER VOZÁR otvorene hovorí o nominačných kritériách, ktoré sú v niektorých prípadoch mimoriadne tvrdé, najmä smerom k mužom.
„V ideálnom prípade sa kvalifikujú obaja, v katastrofálnom ani jeden,“ povedal v rozhovore pre Sportnet. V hre sú body, poradia v kvalifikačných rebríčkoch aj náročná logistika medzi Svetovým pohárom a IBU Cupom.
Rozhodovať budú individuálne preteky, nie štafety ani meno na drese. Najbližšie dva týždne môžu definitívne určiť, v akom zložení pôjde Slovensko na ZOH 2026.
V rozhovore sa dozviete:
- ako presne fungujú nominačné kritériá na ZOH 2026
- aký tvrdý je boj medzi ženami
- kto sa predstaví na SP v Oberhofe
- akú taktiku zvolil zväz pri mužoch namiesto štafiet
- ktoré preteky sa mužom započítavajú
Ako vyzerajú nominačné kritériá na ZOH 2026?
Ženy skončili vlani do dvadsiateho miesta v Pohári národov a idú automaticky štyri na olympiádu. To je dané pravidlami Medzinárodnej biatlonovej únie.
Z hľadiska našich interných nominačných kritérií má v podstate isté miesto, vzhľadom na individuálne výsledky, iba Paulína Bátovská Fialková.
O tri voľné miesta zabojujú Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová a obe sestry Remeňové – Zuzana aj Mária. Tam to bude najtuhšie.
Čo sa týka mužov, tam je olympijská kvalifikácia nastavená drakonicky, pretože sa berú výsledky v Pohári národov z minulej sezóny, nie z tejto. Aktuálne nemáme isté žiadne miesto.
Dvaja najlepší naši pretekári musia skončiť do 12. miesta v rebríčku IBU kvalifikačných bodov (pozn. red. v rebríčku pre krajiny mimo najlepšej dvadsiatky z vlaňajšieho Pohára národov).
Zatiaľ je to veľmi tesné – Tomáš Sklenárik je deviaty a Jakub Borguľa dvanásty, ale nikto z nich ešte nemá miesto isté. V rebríčku sa zohľadňujú len rýchlostné a vytrvalostné preteky zo Svetových pohárov aj IBU Cupov.
Kľúčové budú najbližšie dva týždne a SP v Oberhofe a Ruhpoldingu a IBU Cup v Arberi a Osrblí. V ideálnom prípade sa kvalifikujú obaja, v katastrofálnom ani jeden. Pevne veríme, že tento prípad nenastane.
Vyzerá to veľmi komplikovane, ale je to spôsobené IBU kvalifikačnými bodmi.
Ide čisto o kvalifikačné body, alebo má niekto vo zväze posledné slovo?
O nominácii rozhoduje prezídium Slovenského zväzu biatlonu, ale nie subjektívne. Rozhoduje na základe schválených nominačných kritérií a dosiahnutých výsledkov.
Naším cieľom je rozhodnúť férovo a transparentne, aby sme žiadnemu športovcovi neublížili.
Ema Kapustová nemá isté miesto na ZOH a nepredstaví sa na ďalšej zastávke SP v Oberhofe. Počas vianočných sviatkov bola chorá a spoločne s Bátovskou Fialkovou je na sústredení. Je to správne rozhodnutie?
Je to úplne logické. Väčšina silných výprav, napríklad Nóri, po Svetovom pohári vo Francúzsku pokračovala vo vysokohorskej príprave.
Veľa krajín vynecháva kolá Svetového pohára, aby sa pripravili na olympiádu. Rozhodnutie trénera Martina Bajčiáka je logický krok a nemalo by to negatívne ovplyvniť nomináciu Emy Kapustovej.
Čo v prípade, že by sa nezmestila do nominácie na SP v Ruhpoldingu?
Body si môže zlepšiť aj na IBU Cupe, nielen na Svetovom pohári.
Ani Anastasia Kuzminová nemá zaručenú účasť na ZOH. Je to pre vás šokujúce?
Nie je to šokujúce. Sme radi, že prebieha takýto tuhý konkurenčný boj v tíme, ktorý je bežný aj v silných krajinách, ako sú Francúzsko či Nórsko. Verím, že po novom roku predvedie dobré preteky a svoju nomináciu potvrdí.
Ktoré biatlonistky sa teda predstavia cez víkend v štafete?
Anastasia Kuzminová, sestry Remeňové a Júlia Machyniaková.
Budete pri záverečnej nominácii prihliadať aj na výborné výsledky štafety?
Samozrejme, že na piate a ôsme miesto zo Svetového pohára sa bude prihliadať, ale nemôže to byť rozhodujúce kritérium. Biatlon je individuálny šport a rozhodujúce sú individuálne preteky.
Ako vyzerá program mužskej časti na najbližšie preteky SP a IBU Cupu?
Na Svetový pohár do Oberhofu pôjdu Šimon Adamov, Martin Maťko a Jakub Borguľa. Tomáš Sklenárik bude štartovať na IBU Cupe v Arberi.
Traja muži z Oberhofu sa následne presunú na rýchlostné preteky do Arberu, teda na IBU Cup, za Matejom Badaňom, Damiánom Cesnekom a Tomášom Sklenárikom. Logisticky to bude veľmi náročný týždeň.
Je teda definitívne rozhodnuté, že sa v Oberhofe nepredstaví štafeta a muži zabojujú o kvalifikačné body?
Áno. Pre olympijskú kvalifikáciu sa výsledky zo štafiet vôbec neberú, započítavajú sa len individuálne výsledky. Prezídium zvolilo taktiku podriadenú priorite, ktorou je nominovať dvoch mužov na olympiádu.
Preto sme zvolili aj túto logisticky náročnú operáciu a traja muži budú v jednom týždni štartovať vo Svetovom pohári aj IBU Cupe.
Viete prezradiť o akých konkrétnych výsledkoch sa bavíme?
To sa nedá dopredu presne odhadnúť. Závisí to aj od odstupov od víťaza, nielen od samotného umiestnenia. Nedá sa fixne povedať, že napríklad 45. miesto stačí.
Chalani v najbližších týždňoch musia jazdiť lepšie ako v prvom trimestri sezóny, ak sa chcú nominovať na olympiádu.
Biatlon je v prvom rade o vlastnom výkone. My sa musíme sústrediť na seba – na dobrý beh a minimum chýb na strelnici. Pozeráme sa predovšetkým na vlastné výsledky.
Držím palce, aby v najbližších týždňoch zašli svoje najlepšie preteky za posledné obdobie.
Aké veľké je riziko, že Slovensko nepostaví na ZOH zmiešanú štafetu?
To by bol veľký neúspech, až fiasko. Práve preto sme zvolili túto taktiku s dvomi podujatiami v jednom týždni, aby sme tie dve miesta pre mužov získali.
Môže byť rozhodujúci aj fakt, že slovenskí biatlonisti nemajú vybehané štarty v silnejších skupinách? Na IBU Cupe budú mať možno lepšie pozície.
Vo väčšine prípadov to tak je, ale závisí to najmä od počasia. Ak bude mráz a tvrdá trať, rozdiely medzi skupinami nie sú dramatické.
Ak však bude teplo a rozbitá trať, ako to bolo na decembrových podujatiach, tí v posledných skupinách majú výraznú nevýhodu už na štarte.
Veríte, že sa kvalifikujú dvaja muži?
Verím tomu a robíme pre to všetko. Teraz to už majú chalani vo vlastných rukách.