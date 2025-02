Nominácia bez prekvapení. Biatlonisti posielajú na MS aj dvoch nádejných juniorov

Brzdí ju však streľba a to najmä ležka, kde sa jej nedarí. Dlhodobo sa snaží na problém odstrániť.

„Ideme na záverečné sústredenie, kde bude aj strelecký tréner Jaroslav Kamenský a budú sa snažiť na to prísť. Možno je to tým, že Paulína veľmi chce, a vtedy sa nedarí. Nemusí to byť technický problém. Je to však parketa streleckých trénerov. Verím, že to zvrátime,“ vravel pre Sportnet Bátovskej Fialkovej kondičný tréner Martin Bajčičák.

V ženskej nominácii je päť mien. V individuálnych súťažiach na MS však môžu nastúpiť len tri slovenské biatlonistky. Nominácii na jednotlivé preteky budú robiť tréneri na základe aktuálnej formy. Sestry Remeňové by v Lenzerheide však mali nastúpiť zrejme v štafetách.