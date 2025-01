Skvelý štart. Bronz na juniorských ME vybojovalo nové meno v slovenskom biatlone

Najskôr to bola Henrieta Horvátová so striebom na juniorských MS, Jakub Borguľa je dokonca dvojnásobným majstrom sveta medzi kadetmi. Tri medaily z mládežníckych MS má aj Ema Kapustová.

Po tom, čo na poslednej položke minul prvú ranu, sa zľakol. „Zľakol som sa, ale som rád, že som sa dokázal skoncentrovať a zvládol som to bez nervov. Trate tu nie sú ľahké, dosť kopcovité. Na trati som sa necítil ideálne. Musím na sebe pracovať a zlepšovať sa. Verím, že pri ďalších štartoch to bude oveľa lepšie," doplnil.

Pred dvomi rokmi sa ozval Slovenskému zväzu biatlonu, či by mu nepomohli získať slovenské občianstvo, pretože by rád súťažil aj na medzinárodných podujatiach.

Na Slovensko pricestoval už v októbri 2022. Odvtedy sa pripravoval a súťažil na Slovensku. Slovenský pas získal až nedávno a na jeseň prvýkrát štartoval v IBU Cupe. Pred začiatkom sezóny dokonca vyhral nominačné preteky v Obertilliachu, lenže vo Svetovom pohári nemohol štartovať, pretože nemal vyjazdenú kvótu.

Smolné zranenie

Tú splnil hneď v Idre, kde obsadil 42. miesto.

„Veľmi som sa na to tešil. Povedal by som, že hádam celý život som na to čakal. Dva roky som súťažil len v Slovenskom pohári. Bol to skvelý pocit. Atmosféra bola úžasná. Užíval som si to. V ten deň som bol asi najšťastnejší športovec,“ hovoril Ischakov pre Sportnet.