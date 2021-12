Biatlonistky prepadli. Sympatický výkon podala najmladšia zo Sloveniek

BRATISLAVA. Zatiaľ veľa dôvodov na radosť slovenské biatlonistky nemali. Ani v tretích pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne sa žiadna z nich nedostala do najlepšej tridsiatky.

Sklamaním je aj 100. priečka Paulíny Fialkovej. Je to jej najhoršie umiestnenie v kariére.

Do sobotňajších stíhacích pretekov nepostúpila žiadna zo slovenských reprezentantiek.

„Nerobil by som z toho veľké závery. Paula sa necítila extrémne dobre. Uvidíme, čo bude ďalej. Ivka zase splnila bežecký cieľ na 95 percent. Našim cieľom bola približne minútová strata (v bežeckom čase – pozn. red.). Ivka sa dostala na minútu jedenásť. Najbližší víkend by sme sa mohli posunúť k minúte,“ hovoril Leščinský pre slovenskybiatlon.sk.

Kondičný tréner sestier Fialkových Jakub Leščinský ešte pred pretekmi vravel, že v bežeckých výkonov by zatiaľ problém nevidel.

Podľa neho už v Hochfilzene a v Annecy by mali Fialkové bežať rýchlejšie. Fialkové v minulej sezóne prekonali covid. Ochorenie ich dlho obmedzovalo a zdravotne neboli v poriadku ešte ani pri posledných štartoch uplynulej sezóny. Podľa viacerých vyšetrení však postcovidový syndróm prekonali.

Najrýchlejšia mladšia Öbergová

Skvelé výkony v úvode sezóny predvádza Lisa Theresa Hauserová. Vo štvrtok vybojovala druhé individuálne víťazstvo vo Svetovom pohári. V tejto sezóne z troch štartov až dva razy vybojovala pódiovú priečku. Obe v šprinte.

"Je to trochu bláznivé. Už minulý týždeň som mala skvelý štart do sezóny, ale vôbec som nečakala, že by som dnes mohla vyhrať," komentovala svoj triumf Rakúšanka.

Po troch pretekoch je aj na čele celkového poradia Svetového pohára.