Kapustová bude v stíhačke bojovať o dvadsiatku, Bátovská Fialková zaútočí zozadu

Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon
Sportnet|14. mar 2026 o 09:05
Pozrite si nomináciu Slovenska na stíhacie preteky žien v estónskom Otepää.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 16:00 h sa predstavia ženy v stíhacích pretekoch.

Slovensko bude reprezentovať dvojica pretekárok - Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková.

V šprinte sa najviac darilo Kapustovej, ktorá zvládla obe položky bez zaváhania a vybojovala si najlepší výsledok v šprinte.

Finišovala na 25. mieste so stratou vyše jeden a pol minúty na víťaznú Francúzku Simonovú.

Kapustová prevzala žezlo. Podržala Slovenky v hre o najlepšiu desiatku v Pohári národov
Súvisiaci článok
Kapustová prevzala žezlo. Podržala Slovenky v hre o najlepšiu desiatku v Pohári národov

Bátovská Fialková bude v stíhačke útočiť zo zadných pozícii. V šprinte ju pribrzdili tri chyby na strelnici a tak bude štartovať zo 43. miesta s viac ako dvojminútovou stratou.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, Eurosport či ORF1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Otepää

Číslo

Meno

Krajina

Strata na líderku

25

Ema Kapustová

Slovensko

+ 1:36,9 min

43

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 2:04,5 min

