Kapustová bude v stíhačke bojovať o dvadsiatku, Bátovská Fialková zaútočí zozadu

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 16:00 h sa predstavia ženy v stíhacích pretekoch.
Slovensko bude reprezentovať dvojica pretekárok - Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková.
V šprinte sa najviac darilo Kapustovej, ktorá zvládla obe položky bez zaváhania a vybojovala si najlepší výsledok v šprinte.
Finišovala na 25. mieste so stratou vyše jeden a pol minúty na víťaznú Francúzku Simonovú.
Bátovská Fialková bude v stíhačke útočiť zo zadných pozícii. V šprinte ju pribrzdili tri chyby na strelnici a tak bude štartovať zo 43. miesta s viac ako dvojminútovou stratou.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, Eurosport či ORF1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Otepää
Číslo
Meno
Krajina
Strata na líderku
25
Ema Kapustová
Slovensko
+ 1:36,9 min
43
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 2:04,5 min