ONLINE: Šprint žien v Hochfilzene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Hochfilzen šprintom žien na 7,5 km a v akcii budú aj slovenské reprezentantky.
Predstaví sa v ňom kvarteto Sloveniek - Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Mária Remeňová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Šprint žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Hochfilzen, naživo, LIVE, piatok, výsledky)
Biatlon 2025
12.12.2025 o 14:15
Šprint žien 7,5 km, Hochfilzen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Lidiia Zhurauskaiteová (LTU)
2. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
3. Deedra Irwinová (USA)
4. Eve Bouvardová (BEL)
5. Baiba Bendiková (LAT)
6. Milena Todorovová (BUL)
7. Alina Stremousová (MDA)
8. Venla Lehtonenová (FIN)
9. Markéta Davidová (CZE)
10. Regina Ermitsová (EST)
11. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
12. Natalia Sidorowiczová (POL)
13. Anastasia Tolmačevová (ROU)
14. Polona Klemenčičová (SLO)
15. Linn Gestblomová (SWE)
16. Janina Hettichová-Walzová (GER)
17. Michela Carraraová (ITA)
18. Amy Basergaová (SUI)
19. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
20. Vanessa Voigtová (GER)
21. Aita Gasparinová (SUI)
22. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
23. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
24. Sara Anderssonová (SWE)
25. Anika Kožicová (CRO)
26. Anna Gandlerová (AUT)
27. Marit Øygardová (NOR)
28. Joanna Jakielová (POL)
29. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
30. Julia Tannheimerová (GER)
31. Dunja Zdoucová (AUT)
32. Tereza Voborníková (CZE)
33. Anna Weidelová (GER)
34. Inka Hämäläinenová (FIN)
35. Shilo Rousseauová (CAN)
36. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
37. Judita Traubaiteová (LTU)
38. Jeanne Richardová (FRA)
39. Jessica Jislová (CZE)
40. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
41. Samuela Comolová (ITA)
42. Maya Cloetensová (BEL)
43. Anna Juppeová (AUT)
44. Camille Benedová (FRA)
45. Chloe Levinsová (USA)
46. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
47. Benita Peifferová (CAN)
48. Lucie Charvátová (CZE)
49. Lena Repincová (SLO)
50. Sonja Leinamová (FIN)
51. Daryna Chalyková (UKR)
52. Lou Jeanmonnotová (FRA)
54. Océane Michelonová (FRA)
55. Lora Hristovová (BUL)
56. Ella Halvarssonová (SWE)
57. Anastasija Merkušynová (UKR)
58. Julia Simonová (FRA)
59. Sanita Bulinová (LAT)
60. Maren Kirkeeideová (NOR)
61. Lea Meierová (SUI)
62. Lotte Lieová (BEL)
63. Gilonne Guigonnatová (FRA)
64. Elvira Öbergová (SWE)
65. Nadia Moserová (CAN)
66. Suvi Minkkinenová (FIN)
67. Julia Kinková (GER)
68. Dorothea Wiererová (ITA)
69. Valentina Dimitrovová (BUL)
70. Hanna Öbergová (SWE)
71. Anastasija Kuzminová (SVK)
72. Lisa Vittozziová (ITA)
73. Kamila Żuková (POL)
74. Anna Magnussonová (SWE)
75. Tuuli Tomingasová (EST)
76. Susan Külmová (EST)
77. Anna Andexerová (AUT)
78. Johanna Talihärmová (EST)
79. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
80. Marija Zdravkovová (BUL)
81. Sandra Bulinová (LAT)
82. Pascale Paradisová (CAN)
83. Ema Kapustová (SVK)
84. Natalja Kočerginová (LTU)
85. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)
86. Marlene Fichtnerová (GER)
88. Rebecca Passlerová (ITA)
89. Mária Remeňová (SVK)
90. Olexandra Merkušynová (UKR)
91. Shawna Pendryová (GBR)
92. Andreea Mezdreaová (ROU)
93. Marisa Emontsová (BEL)
94. Alina Skripkinová (KAZ)
95. Darcie Mortonová (AUS)
96. Milana Genevová (KAZ)
97. Susanna Meinenová (SUI)
98. Ťia-lin Tchang (CHN)
99. Živa Klemenčičová (SLO)
100. Joanne Reidová (USA)
101. Aljona Makarovová (MDA)
102. Adelina Rimbeuová (ROU)
103. Lydia Mettlerová (SUI)
104. Chloe Dupontová (GBR)
105. Ilona Plecháčová (CZE)
106. Fan-čchi Meng (CHN)
107. Darja Kliminová (KAZ)
Poradie disciplíny
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 90 b
2. Anna Magnussonová (SWE) 75 b
3. Océane Michelonová (FRA) 65 b
4. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 55 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 50 b
6. Joanna Jakielová (POL) 45 b
7. Maren Kirkeeideová (NOR) 41 b
8. Julia Tannheimerová (GER) 37 b
9. Ella Halvarssonová (SWE) 34 b
10. Lotte Lieová (BEL) 31 b
...
34. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
Poradie SP
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 191 b
2. Anna Magnussonová (SWE) 174 b
3. Camille Benedová (FRA) 148 b
4. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 145 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 136 b
6. Maren Kirkeeideová (NOR) 120 b
7. Océane Michelonová (FRA) 118 b
8. Elvira Öbergová (SWE) 114 b
9. Lou Jeanmonnotová (FRA) 110 b
10. Lisa Vittozziová (ITA) 87 b
...
54. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu žien na 7.5km. Dejiskom pretekov je rakúsky Hochfilzen.
Úvodný šprint sezóny vyhrala Minkkinenová pred Magnussonovou a Michelonovou. Uvidíme komu sa to podarí dnes.
Úvodný šprint sezóny vyhrala Minkkinenová pred Magnussonovou a Michelonovou. Uvidíme komu sa to podarí dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.