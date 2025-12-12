Bátovská Fialková štartuje v prvej dvadsiatke. V nominácii Slovenska nastali zmeny

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Hochfilzen tretími individuálnymi pretekmi v sezóne. Po mužských kolegoch (od 11:25 h) sa od 14:15 h predstavia v šprinte aj ženy.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Mária Remeňová.
V porovnaní so švédskym Östersundom, ktorý hostil úvod Svetového pohára, nastala zmena. Mária Remeňová si po dobrých výkonoch v IBU Cupe v Obertilliachu vymenila pozíciu so svojou sestrou Zuzanou.
Ako prvá do pretekov vyštartuje Litovčanka Lidiia Zhurauskaiteová. Prvou Slovenkou na trati bude Bátovská Fialková, ktorá ma štartové číslo 19.
S číslom 71 vyjde na 7,5 km dlhú trať Kuzminová.
Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kapustová, ktorá ma štartové číslo 83, čo znamená, že sa na trati predstaví od 14:56:30 h.
Zo slovenského pohľadu preteky uzavrie Mária Remeňová s číslom 89.
V mužskom šprinte pôjdu Slováci až na konci. Jakub Borguľa bude mať 86-ku, Artur Ischakov vyštartuje o tri minúty neskôr a premiéru v tejto sezóne Svetového pohára si odkrúti s číslom 106 Martin Maťko.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint žien v Hochfilzene
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
19
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
14:24:30 h
71
Anastasia Kuzminová
Slovensko
14:50:30 h
83
Ema Kapustová
Slovensko
14:56:30 h
89
Mária Remeňová
Slovensko
14:59:30 h
Štartové čísla - šprint mužov v Hochfilzene
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
86
Jakub Borguľa
Slovensko
12:08:00 h
92
Artur Ischakov
Slovensko
12:11:00 h
106
Martin Maťko
Slovensko
12:18:00 h