Bátovská Fialková štartuje v prvej dvadsiatke. V nominácii Slovenska nastali zmeny

Paulína Bátovská Fialková po pretekoch.
Paulína Bátovská Fialková po pretekoch. (Autor: Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|12. dec 2025 o 07:45
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint mužov a žien v rakúskom Hochfilzene.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Hochfilzen tretími individuálnymi pretekmi v sezóne. Po mužských kolegoch (od 11:25 h) sa od 14:15 h predstavia v šprinte aj ženy.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Mária Remeňová.

V porovnaní so švédskym Östersundom, ktorý hostil úvod Svetového pohára, nastala zmena. Mária Remeňová si po dobrých výkonoch v IBU Cupe v Obertilliachu vymenila pozíciu so svojou sestrou Zuzanou.

Ako prvá do pretekov vyštartuje Litovčanka Lidiia Zhurauskaiteová. Prvou Slovenkou na trati bude Bátovská Fialková, ktorá ma štartové číslo 19.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

S číslom 71 vyjde na 7,5 km dlhú trať Kuzminová.

Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kapustová, ktorá ma štartové číslo 83, čo znamená, že sa na trati predstaví od 14:56:30 h.

Zo slovenského pohľadu preteky uzavrie Mária Remeňová s číslom 89.

V mužskom šprinte pôjdu Slováci až na konci. Jakub Borguľa bude mať 86-ku, Artur Ischakov vyštartuje o tri minúty neskôr a premiéru v tejto sezóne Svetového pohára si odkrúti s číslom 106 Martin Maťko.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint žien v Hochfilzene

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

19

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

14:24:30 h

71

Anastasia Kuzminová

Slovensko

14:50:30 h

83

Ema Kapustová

Slovensko

14:56:30 h

89

Mária Remeňová

Slovensko

14:59:30 h

Štartové čísla - šprint mužov v Hochfilzene

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

86

Jakub Borguľa

Slovensko

12:08:00 h

92

Artur Ischakov

Slovensko

12:11:00 h

106

Martin Maťko

Slovensko

12:18:00 h

