1.Sturla Holm Lægreid (NOR) 279 b2.Johannes Thingnes Bø (NOR) 277 b3.Martin Uldal (NOR) 236 b4.Emilien Jacquelin (FRA) 235 b5.Sebastian Samuelsson (SWE) 226 b6.Philipp Nawrath (GER) 187 b7.Fabien Claude (FRA) 182 b8.Tarjei Bø (NOR) 173 b9.Eric Perrot (FRA) 167 b10.Tommaso Giacomel (ITA) 159 b67.Tomáš Sklenárik (SVK) 2 b