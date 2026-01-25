ONLINE: Hromadný štart mužov v Novom Meste na Morave dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v českom stredisku Novom Meste na Morave pretekmi mužov s hromadným štartom na 15 km.
Slovensko v dnešných pretekoch nebude mať zastúpenie.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Novom Meste na Morave, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
25.01.2026 o 15:15
Hromadný štart mužov 15 km, Nové Město na Morave
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Tommaso Giacomel (ITA) 90 b
2. Eric Perrot (FRA) 75 b
3. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 65 b
4. Justus Strelow (GER) 55 b
5. Johan-Olav Botn (NOR) 50 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 45 b
7. Campbell Wright (USA) 41 b
8. Sebastian Samuelsson (SWE) 37 b
9. Emilien Jacquelin (FRA) 34 b
10. Joscha Burkhalter (SUI) 31 b
Poradie SP
1. Tommaso Giacomel (ITA) 767 b
2. Eric Perrot (FRA) 744 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 640 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 589 b
5. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 501 b
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 481 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 476 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 445 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 429 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 404 b
19. Vítězslav Hornig (CZE) 247 b
...
81. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
96. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov Hromadného štartu mužov na 15km. Dejiskom pretekov je české Nové Město na Moravě.
Predošlý hromadný štart vyhral Tommaso Giacomel pred Ericom Perrotom a Vetlem Sjastadom Christiansenom. Slovensko bohužiaľ rovnako ako naposledy zastúpenie v dnešných pretekoch mať nebude.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:15.