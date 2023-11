ONLINE: Mix štafeta dvojíc dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, LIVE)

ZMĚNA PRAVIDEL



Biatlonistky a biatlonisté od letošní sezóny přechází na bezfluorové vosky. Bohužel, jak předsezónní závody naznačily, tak tato skutečnost pomůže norskému týmu k ještě větší dominanci, protože se se změnou popasoval zdaleka nejlépe a na lyžích nemá konkurenci. Norské ženy se dokonce v přípravě na domácí půdě v Sjusjöenu omlouvaly Italce Lise Vittoziové, která vypadá býti ve skvělé formě, ale zkrátka na norskou mázu nestačila, s čistým štítem skončila ve sprintu třetí a čtvrtá Tandrevoldová se třemi trestnými koly za ní zaostala o pouhých sedm vteřin. A u mužů byly tak velké rozdíly v čase na lyžích dosti podobné.



„Samozřejmě jsou dobře připravení, mají závody jako nominaci, ale i tak jsou s lyžemi o kus před ostatními. S Němci a Italy jsme na tom jakžtakž srovnatelně, ale proti Norům neměl nikdo šanci,“ uvedl po přípravných závodech trenér českých biatlonistů Michael Málek.



Co se stane, pokud se na lyžích objeví fluor? Při prvním prohřešku dostane závodník či závodnice dostane červenou kartu, nicméně do závodu bude moci nastoupit s náhradními lyžemi. Pokud by se však situace měla opakovat, bude ze startovní listiny pro závod bez milosti vyškrtnut.