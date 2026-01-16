Davidovú opäť trápi bolesť chrbta. Podľa trénera to pred ZOH nejde podľa predstáv

Česká biatlonistka Markéta Davidová laboruje po vlaňajšej operácii opäť s bolesťou chrbta, kvôli ktorej vynechala program prebiehajúceho Svetového pohára v Ruhpoldingu.
Tri týždne pred štartom olympijských hier v Miláne a Cortine d 'Ampezzo nejde podľa trénera Lukáša Dostála rekonvalescencia podľa plánu a dvadsaťdeväťročná reprezentantka absolvuje po návrate do Česka vyšetrenie. Povedal to v rozhovore pre Českú televíziu.
"Nie je úplne v stopercentnej zdravotnej kondícii a my určite nechceme nič podceniť smerom k olympiáde. Teda, vynechávame preteky a budeme sa pripravovať ďalej," vyhlásil Dostál.
Davidová vynechala v Ruhpoldingu popri stredajšej štafete aj piatkový šprint. Namiesto tréningu zvolila len drobný výklus. "Nevrátilo sa to do pôvodného stavu, ako sme očakávali. Z tohto dôvodu sa to vynecháva, aby mala čas sa dať dokopy, ako je potrebné, a mohla sa ďalej venovať príprave k olympijským hrám, "uviedol Dostál.
Majsterka sveta z vytrvalostného pretekov z roku 2021 absolvovala pred presunom do Ruhpoldingu všetky preteky v sezóne. "Je to tento rok dosť premenlivé. Nie je to tak, že by to bolo dokonalé celú prípravu aj sezónu.
Je to každý deň malinko iné. V tejto chvíli sa to ozvalo trochu viac a my určite nechceme nič podceniť a nechávame ju odpočívať," poznamenal Dostál.
Pred olympijskými hrami v Taliansku, ktoré sa začnú 6. februára, absolvujú biatlonisti ešte na budúci týždeň Svetový pohár v Novom Meste na Morave. Vo Vysočina Arene sa bude pretekať od 22. do 25. januára.
"V nedeľu prechádzame do Nového Mesta, kde (Davidová) absolvuje nejaké vyšetrenia, ktoré nám ukážu čo a ako, ale dúfam, že Markéta v Novom Meste nastúpi," doplnil Dostál.