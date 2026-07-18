Nemecká televízia si uctí pamiatku zosnulej biatlonistky. Film o nej odvysiela počas zimy

Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová.
Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. júl 2026 o 08:41
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Dvojnásobná olympijská víťazka zahynula pri horolezeckom výstupe.

Nemecká verejnoprávna televízia ZDF pripravuje dokumentárny film o tragicky zosnulej bývalej biatlonistke Laure Dahlmeierovej.

Nakrúcanie v súčasnosti prebieha na viacerých miestach a vo filme vystúpia aj ľudia z jej blízkeho okolia.

Deväťdesiatminútový dokument má televízia odvysielať počas nadchádzajúcej zimy, presný termín zatiaľ nestanovila.

Dvojnásobná olympijská víťazka a sedemnásobná majsterka sveta zahynula 28. júla minulého roka pri horolezeckom výstupe na pakistanskom vrchu Laila Peak.

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Po ukončení kariéry v roku 2019 pracovala pre ZDF ako biatlonová expertka.

Nemecká verejnoprávna televízia po jej smrti oznámila, že za Dahlmeierovú neangažuje na pozíciu spolukomentátorky náhradu, aby „si uctila jej pamiatku“. Informovala agentúra DPA.

Biatlon

Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová.
Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová.
Nemecká televízia si uctí pamiatku zosnulej biatlonistky. Film o nej odvysiela počas zimy
dnes 08:41
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