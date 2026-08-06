Elitný biatlonista zažije súťažný debut na bicykli. Cieľom je dať zo seba všetko, hovorí

Francúzsky biatlonista Émilien Jacquelin si v auguste odkrúti premiéru v profesionálom cyklistickom pelotóne.
Debut zažije vo farbách francúzskeho juniorského tímu Decathlon-CMA CGM, s ktorým sa dohodol na spolupráci ešte na jar.
Najprv sa 16. augusta predstaví na podujatí Polynormande na severe rodnej krajiny a pokračovať bude od 18. do 21. augusta na Tour de Limousin.
V poolympijskej sezóne si chcel biatlonista „rozšíriť obzory a vyjsť z komfortnej zóny.“ Po mesiacoch náročnej prípravy si Jacquelin vo veku 31 rokov splní svoj detský sen.
Počas tréningu na dočasný prechod do cyklistiky absolvoval od marca 7.330 kilometrov a zdolal približne 134.000 výškových metrov.
Jacquelin označil možnosť súťažiť za dôležitý míľnik v jeho kariére.
„Cieľom je dať zo seba všetko. Táto príležitosť je výsledkom niekoľkomesačnej tvrdej práce. Chcel som sa dostať do tej najlepšej formy. Budem sa snažiť dať emócie stranou a pomôcť tímu,“ vyjadril sa štvornásobný olympijský medailista podľa agentúry DPA.
Prvú zlatú olympijskú medailu získal v štafete na tohtoročných ZOH. Na rovnakom podujatí súťažil s požičanou náušnicou zosnulého talianskeho cyklistu Marca Pantaniho.
Práve videokazety legendárneho cyklistu s prezývkou „pirát“ ho podľa vlastných slov priviedli k športu ako takému a považuje ho za svojho idola.
Francúz má na konte aj päť titulov majstra sveta a v rámci ZOH, MS a Svetového pohára nazbieral 55 pódiových umiestnení.
O konci biatlonovej kariéry neuvažuje a jeho prioritou sú naďalej ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách.