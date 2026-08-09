Vyhrotený súboj na ženskej Tour. Neurobila som nič zlé, bráni sa Chladoňovej rivalka

Kým Tadej Pogačar ovládol tohtoročnú Tour de France rozdielom niekoľkých tried, ženská verzia slávnych pretekov bude napínavá až do konca.
Po ôsmej z deviatich etáp delí dve najlepšie cyklistky osem sekúnd, pričom po takmer dvoch rokoch je v žltom drese opäť Demi Volleringová.
V sobotnej predposlednej etape ho uchmatla Katarzyne Niewiadomej Phinneyovej, ktorá o deň skôr ovládla dojazd na ikonickom Mont Ventoux.
Večne usmievavá Poľka bola po prehre v Nice veľmi nahnevaná.
K tomu, že v poslednej etape nebude mať na sebe žltý dres líderky pretekov, totiž výrazne prispel moment, ktorý podľa nej nebol v duchu fair-play.
Stratili u nej všetok rešpekt
Etapa zo Sisteronu do Nice nemala hrať zásadnú rolu v celkovom poradí. Skôr mala byť akýmsi predkrmom pred nedeľňajším vyvrcholením.
Na trase boli stúpania 4. kategórie a tiež neklasifikovaný kopec Camin de l'Arieta – 6 km pred cieľom. Jeho priemerný sklon síce dosahuje vyše 13 percent, ale na iba 450 metroch je náročné urobiť rozdiel.
VIDEO: Zostrih z 8. etapy Tour de France Femmes 2026
Volleringová napriek tomu zaútočila po tom, čo tempo ťahala jej tímová kolegyňa Célia Geryová. Podľa Niewiadomej Phinneyovej práve francúzska šampiónka nešportovo zasiahla do boja o žltý dres.
"Vždy majú plán, takže som bola na útok pripravená. Na začiatku stúpania som bola poriadne naštvaná, pretože Geryová ma úmyselne zablokovala a vytlačila k bariére. Musela som prestať pedálovať.
Ak chcú (tím FDJ United - SUEZ, pozn.) bojovať o víťazstvá, mali by súťažiť fair-play a nie vytlačiť ma k bariére. Toto je detinské. Stratili tým u mňa všetok rešpekt," uviedla poľská cyklistka.
Niewiadomá Phinneyová musela od začiatku kopca doťahovať stratu a hoci sa jej to podarilo, pri druhom nástupe Holanďanky jej už chýbali sily. Iba zopár metrov ju delilo od toho, aby sa jej udržala.
Bolo to súčasť plánu?
Volleringová v drese európskej šampiónky upaľovala do cieľa a spolu s bonifikáciou získala na Poľku 23 sekúnd. Zo štvrťminútovej straty má tak pred záverečnou etapou náskok ôsmich sekúnd.
Niewiadomá Phinneyová po etape išla priamo za Geryovou, ktorá v tom čase poskytovala rozhovory. Pýtala sa, prečo to urobila a či to bolo súčasťou plánu.
Geryová, ktorá bola v mládežníckych kategóriách veľkou rivalkou Viktórie Chladoňovej a tesne ju zdolala aj vlani na MS U23 v Kigali, nereagovala.
Následne zamierila do autobusu a hovoriť nechala manažéra tímu a bývalého cyklistu Larsa Booma. "Célia mi povedala, že neurobila nič zlé. Určite nemá v povahe vytláčať niekoho do bariéry," vraví.
Tiež priznal, že plán bol, aby Geryová pripravila pozíciu pre útok Volleringovej a následne pokojne nechala pred sebou medzeru. Otázkou však je, či svojím manévrom v zákrute ohrozila súperku.
VIDEO: Incident medzi Geryovou a Niewiadomou Phinneyovou
"Predstavte si, že by to urobil pretekár, ktorý rozbieha šprint. Kasia nabrala rýchlosť, Geryová išla smerom k nej, vytlačila ju a donútila zabrzdiť.
Pripomína mi to niečo, čo vidíte na pretekoch juniorov a nie manéver, ktorý by ste čakali od jedného z najlepších tímov na svete," napísal Poľkin manžel a tiež bývalý profesionál Taylor Phinney.
Legálne, ale nešportové
Ku kontroverznej situácii sa vyjadrila aj komentátorka televízie Sporza Ine Beyenová. Tá poukazuje na správanie Niewiadomej Phinneyovej.
"Nikdy som ju takúto nevidela. Je to múdra žena a nie niekto, kto by zvaľoval vinu na iného. Toto je však úplne iný príbeh," hovorí Belgičanka.
Volleringová sa Geryovej zastala slovami, že nemôže mať oči aj vzadu, no v kľúčovom momente pretekov zrejme každá cyklistka dobre vie, čo robí.
"Je toto cyklistika? Áno. Je to nelegálne? Podľa mňa nie. Je to nešportové? Podľa mňa áno," doplnil Phinney na sociálnej sieti Instagram.
Každopádne, výsledky zostávajú v platnosti a o víťazke tohtoročnej Tour de France rozhodne záverečná etapa. Nemá síce ani 100 km, no hneď štyrikrát sa bude stúpať na Col d'Eze (7,8 km, 5,9 %).
"Je ťažké stratiť žltý dres, ale Kasii som povedala, že ešte nie je koniec. V nedeľu nás čaká veľmi ťažká etapa, v ktorej je všetko možné.
Mať biely dres by bolo super, ale hlavným cieľom je vyhrať Tour s Kasiou," hovorí jej tímová kolegyňa z Canyonu//SRAM Antonia Niedermaierová.
Volleringová a Niewiadomá Phinneyová už jeden veľmi tesný súboj na Tour de France zviedli. V roku 2024 vyhrala Holanďanka poslednú etapu na Alpe d'Huez, no celkovo stratila štyri sekundy.
Celkové poradie po 8. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
28:10:18 h
2.
Kasia Niewiadomá Phinneyová
CANYON//SRAM
+ 8 s
3.
Marlen Reusserová
Movistar
+ 1:12 min
4.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 3:05 min
5.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 3:54 min
6.
Cedrine Kerbaolová
EF Education - OATLY
+ 4:34 min