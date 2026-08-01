Olympijský biatlonový areál zasiahla smŕšť. Búrka spôsobila značné škody

Biatlonový areál v Anterselve.
Biatlonový areál v Anterselve. (Autor: X/Riccardo Ricci)
TASR|1. aug 2026 o 16:50
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Bahno a sutiny zablokovali aj niektoré prístupové komunikácie, ktoré úrady dočasne uzavreli.

Prudká búrka a prívalové dažde spôsobili v piatok večer značné škody v známom biatlonovom areáli v talianskej Anterselve.

Zo svahov sa po intenzívnych zrážkach zosunulo veľké množstvo bahna, kameňov a stromov, ktoré zaplavili časť športového komplexu a priľahlých plôch.

Na mieste zasahovali dobrovoľní i profesionálni hasiči, polícia a záchranárski pracovníci provincie Bolzano.

Zložky zabezpečili postihnuté územie a začali s odstraňovaním nánosov. Podľa doterajších informácií neutrpel nikto zranenia.

Bahno a sutiny zablokovali aj niektoré prístupové komunikácie, ktoré úrady dočasne uzavreli. Rozsah materiálnych škôd zatiaľ nevyčíslili.

Anterselva patrí medzi tradičné dejiská Svetového pohára v biatlone a vo februári sa v tamojšej aréne uskutočnili biatlonové súťaže ZOH 2026. Informoval o tom český portál TN Nova.cz.

Biatlon

Biatlonový areál v Anterselve.
Biatlonový areál v Anterselve.
Olympijský biatlonový areál zasiahla smŕšť. Búrka spôsobila značné škody
dnes 16:50
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