FOTO: Biatlonová sezóna bude bez olympijskej šampiónky. Oznámila radostnú novinu

Na snímke je švédska biatlonistka Hanna Öbergová.
Na snímke je švédska biatlonistka Hanna Öbergová. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. júl 2026 o 23:14
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Hanna Öbergová sa prvýkrát stane matkou.

Dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Hanna Öbergová je tehotná.

Potomka čaká s kolegom zo švédskej reprezentácie Martinom Ponsiluomom, ktorý rovnako ako ona patrí do absolútnej svetovej špičky.

"Máme novinky! Nadchádzajúca sezóna ponúka nové výzvy," napísali k fotografiám na sociálnej sieti Instagram, kde má majiteľka 14 medailí z majstrovstiev sveta viditeľné tehotenské bruško.

Na tohtoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine pomohla staršia zo sestier Öbergových k striebru švédskej ženskej štafety.

Z olympijských medailí sa v Anterselve radoval aj jej partner, ktorý vyhral stíhačku a bol členom švédskej štafety mužov, ktorá skončila tretia.

Zlaté medaily má Öbergová z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu, kde zdolala aj striebornú Anastasiu Kuzminovú či zo štafety v Pekingu 2022.

Biatlon

Na snímke je švédska biatlonistka Hanna Öbergová.
Na snímke je švédska biatlonistka Hanna Öbergová.
FOTO: Biatlonová sezóna bude bez olympijskej šampiónky. Oznámila radostnú novinu
dnes 23:14
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