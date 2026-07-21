FOTO: Biatlonová sezóna bude bez olympijskej šampiónky. Oznámila radostnú novinu

Dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Hanna Öbergová je tehotná.
Potomka čaká s kolegom zo švédskej reprezentácie Martinom Ponsiluomom, ktorý rovnako ako ona patrí do absolútnej svetovej špičky.
"Máme novinky! Nadchádzajúca sezóna ponúka nové výzvy," napísali k fotografiám na sociálnej sieti Instagram, kde má majiteľka 14 medailí z majstrovstiev sveta viditeľné tehotenské bruško.
Na tohtoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine pomohla staršia zo sestier Öbergových k striebru švédskej ženskej štafety.
Z olympijských medailí sa v Anterselve radoval aj jej partner, ktorý vyhral stíhačku a bol členom švédskej štafety mužov, ktorá skončila tretia.
Zlaté medaily má Öbergová z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu, kde zdolala aj striebornú Anastasiu Kuzminovú či zo štafety v Pekingu 2022.