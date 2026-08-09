Dvojgólový hrdina, či nie? Žiaril 17-ročný Trnavčan: Lepšie to už dopadnúť nemohlo

Na drese má vysoké číslo – 97. Má iba sedemnásť rokov a prvýkrát nastúpil v základnej zostave Spartaka Trnava. Keď v 83. minúte schádzal Dávid Polťák z ihriska, fanúšikovia mu tlieskali a kričali jeho meno. Tréner Antonio Muňoz ho vrelo objal a čosi mu pošepkal.
Polťák sa stal hrdinom zápasu tretieho kola Niké ligy, v ktorom Trnava zdolala nováčika z Banskej Bystrice 3:0. Všetky góly padli už v prvom polčase.
Španielsky tréner po zápase neskrýval spokojnosť.
„Nebojím sa nasadiť sedemnásťročných, na vek sa nepozerám. Dnes som mal pocit, že prišla jeho chvíľa a on sa predviedol. Už pred zápasom som vedel, že je pripravený,“ vychválil svojho mladého hráča Antonio Muňoz.
Do zápasu nasadil až osem odchovancov Spartaka, medzi nimi aj Polťáka.
Splnený sen odchovanca
„Pozrite, dal dva góly, takže som s ním veľmi spokojný. Trénuje s nami, teda so mnou možno sedem mesiacov a cítim, že každým dňom rastie,“ vravel s úsmevom tréner Trnavy.
Pre mladého útočníka to bol večer, na ktorý bude dlho spomínať. „Je to úžasné. Vyhrali sme, tri body, dva dni voľné. Výkon dobrý. Všetci sme spokojní."
"Je to splnený sen. Hrám v tomto klube od šiestich rokov, čiže viac som si dnes naozaj želať nemohol,“ tešil sa talentovaný zakončovateľ z liahne Spartaka.
Na štart v základnej zostave sa pripravoval niekoľko dní.
VIDEO: David Polťák po zápase s Duklou
„Pripravoval som sa na to v podstate od štvrtka, keď som sa dozvedel, že nastúpim. Pripravoval som sa na to aj v hlave, asi ani nemohlo dopadnúť lepšie, čiže som veľmi rád,“ dodal mladík, ktorý v Trnave vyrastal odmalička.
V základnej zostave dostal šancu pred holandským útočníkom Tijmenom Wildeboerom.
"Už teraz je na tabuli v šatni napísané, že koľko ma to bude stáť," dodal mladík s úsmevom. Zápisné za prvý gól určuje v tíme ´rada starších´ na čele s kapitánom Martinom Mikovičom.
Dal dva góly, alebo jeden?
Práve tretí presný zásah Spartak priniesol nezvyčajnú zápletku.
Televízia Dajto hovorila o dvojgólovom hrdinovi. Aj obaja tréneri tvrdili, že dva góly strelil sedemnásťročný Polťák. Oficiálna stránka Niké ligy však uvádza ako strelca Timoteja Kudličku. Ani pri spomalených záberoch televízie nie je dobre vidieť, kto sa lopty dotkol ako posledný.
Samotný Polťák si z toho ťažkú hlavu nerobil.
„Pravda je, že ani jeden z nás nevedel, kto sa lopty nakoniec dotkol, ale to je úplne jedno. Hlavné je, že sme vyhrali. Ten tretí gól je super a ideme ďalej,“ opisoval.
Dôvera pre mladých
V drese Spartaka dostali šancu aj ďalší dvaja tínedžeri. Devätnásťročný Filip Trello v tejto sezóne nastupuje už pravidelne v základnej zostave, v druhom polčase naskočil do hry aj David Bukovský.
Polťák ocenil prístup trénera k mladým hráčom.
„Sme radi, že nám tréner dáva takúto dôveru, že nás stavia na ihrisko a dostávame zápasové minúty. Podľa mňa je to super. Aj ostatní hráči v šatni nás podporujú, čiže je to veľmi dobré,“ povedal dvojgólový hrdina Trnavy.
Osobitný rozmer mal zápas aj pre trénera Banskej Bystrice Juraja Jarábka. Pochádza z trnavského prostredia, pôsobil tam ako tréner, je synom trnavskej legendy a hovorí trnavským nárečím.
Jarábek: Má trnavské srdce
V sezóne 2024/25 pôsobil v Malženiciach, ktoré sú prepojené s Trnavou. Práve Jarábek doprial Polťákovi v druhej lige prvé minúty na seniorskej úrovni.
„Gratulujem Dávidovi Polťákovi, je to môj bývalý zverenec. Títo chlapci prešli mládežníckymi kategóriami, keď som tu pôsobil pred vyše rokom, a potvrdilo sa, že sú to naozaj trnavskí odchovanci, majú trnavské srdce a hrajú dobre. Aj dnes zahrali fajn,“ vyhlásil Jarábek.
Priznal, že góly svojho bývalého zverenca prežíval rozpačito.
„Neprežíval som to práve najlepšie, keď dal 2 góly, ale, samozrejme, veľmi mu to prajem,“ priznal.
„Teší ma to z toho pohľadu, že chalan tu naozaj vyrastal, chodil hrávať aj za Malženice, takže poznám všetkých tých chlapcov,“ dodal.
Lepšie ako preplatení legionári
Jarábek ocenil smer, ktorým sa Spartak vydal.
„Som rád, že sa im darí. Verím, že toto je cesta, ktorú momentálne Spartak razí. Je to naozaj dobrá a zaujímavá cesta. Držím im palce. Tréner nemôže postaviť všetkých mladých, aj keď ich v zostave pribúda. Je to určite lepšie, ako mať preplatených legionárov,“ myslí si.
Podľa neho je práca s vlastnými odchovancami správnym modelom aj z ekonomického pohľadu.
„Nevidím úplne do toho, ale je fajn, keď hrajú chlapci z domácej akadémie a domácej liahne. Žilina to robí dlhodobo. Futbal by sa mal robiť ako biznis a mal by zarábať peniaze, lebo dnes je na Slovensku po finančnej stránke veľmi ťažké robiť futbal.“