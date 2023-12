Fantastická Kapustová. Po troch podujatiach Svetového pohára je druhou najlepšou strelkyňou

BRATISLAVA. Vydarený vstup Emy Kapustovej do jej prvej sezóny Svetového pohára v biatlone je odrazom najmä skvelých výkonov na strelnici.

"Jej talent bol v mladom veku veľmi dobre podchytený a je to naozaj skvelé, ako presne aj rýchlo dokáže strieľať takmer za každých podmienok.

Samozrejme, občas urobí chybu, no treba vedieť, prečo sa to stalo, kam to letelo, a v tom je ona dobrá, že tomu naozaj rozumie.

Nešpekuluje, nechce v pretekoch vymyslieť niečo, čo nemá. Jasné, že nemôžeme teraz zaspať a ďalej na tom robiť.

Na tréningoch si to musíme sťažovať, ideálne až do takej miery, aby boli podmienky na niektorých tréningoch ťažšie ako v pretekoch.

Potom jej to dlhodobo pôjde," povedal tréner Martin Otčenáš o svojej zverenke pre slovenskybiatlon.sk.