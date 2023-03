Hanbili sme sa blúdiť po štadióne s pozitívnym testom, uviedli nórski biatlonisti

„Ak by Sturla nedostal koronavírus, tak by sme sa netestovali ani raz,“ uviedol Tarjei.

Správne rozhodnutie?

S ich rozhodnutím nesúhlasila nórska biatlonová legenda Ole Einar Björndalen.

„Nerozumiem, že si to vôbec trúfnu riskovať. Sám by som sa na to nikdy neodvážil. Johannes je výborný biatlonista a budeme sa z neho tešiť ešte niekoľko rokov. Je dôležité starať sa o svoje zdravie. To je na prvom mieste,“ povedal.