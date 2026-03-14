Bátovská Fialková mala smolu, nemohla ani namieriť. Kapustová prezradila úspešnú taktiku

Hoci stíhacie preteky patria k najobľúbenejším disciplínam Paulíny Bátovskej Fialkovej, v tejto sezóne v nich príliš nevynikla.
V Le Grand Bornand síce obsadila výborne piate miesto (po rovnakej pozícii v šprinte, pozn.), no napriek tomu platilo, že ani v jedných zo štyroch pretekov Svetového pohára sa neposunula dopredu.
Posun o pätnásť miest zaznamenala na olympiáde v Antersvelve a ešte na výraznejšie zlepšenie mohla pomýšľať o mesiac neskôr v Otepää.
Zo 43. miesta na štarte siahala Slovenka na najlepšiu desiatku, ale napokon sa rovnako ako pod piatimi kruhmi posunula vpredu "len" o pätnásť pozícii.
Silný vietor a až tri chyby
Poveternostné podmienky v estónskom stredisku boli nevyspytateľné, a tak bolo jasné, že úspešná streľba bude základom kvalitného výsledku.
Bátovská Fialková síce hneď treťou ranou zaváhala, no potom predviedla 12 presných výstrelov, ktoré ju katapultovali nahor výsledkovou listinou.
Na záverečnú streľbu v stoji prichádzala na 16. mieste, no v kľúčovom momente jej sťažil situáciu vietor. Kým bežne biatlonistky odstrieľajú stojku za 20-25 sekúnd, Slovenka iba na prvý výstrel čakala 33 sekúnd.
"Dve tretiny pretekov boli výborné, ale potom prišiel taký silný vietor, že som nevedela namieriť. Veľmi ma tam kývalo a zatiaľ čo som čakala, kým vietor ustane, tak ma rozklepalo a potom bolo ťažké niečo trafiť.
Snažila som sa s tým bojovať, ale zbytočne som tam stratila sekundy a aj tak som musela ísť na trestné okruhy," povedala pre STVR.
Napokon z toho boli tri chyby v stoji, ktoré zmarili šancu na lepšie umiestnenie. Tri chyby urobila v závere aj Francúzka Julia Simonová, no v jej prípade to bolo spôsobené prílišným riskovaním.
"Paula si odpálila lepší výsledok, nebola to zbrklá položka ako u Simonovej, ktorá do toho išla s taktikou všetko alebo nič. Mala proste smolu na vietor a nič jej nemožno vyčítať," vravela jej sestra Ivona Zvaríková.
VIDEO: Zostrih zo stíhacích pretekov žien v Otepää 2026
Vyrovnané kariérne maximum
Bátovskú Fialkovú tešilo aspoň to, že sa po nevydarenom šprinte posunula dopredu a získala trinásť bodov do hodnotenia Svetového pohára.
Tri individuálne preteky pred koncom sezóny jej patrí 17. miesto s náskokom troch bodov pred Lisou Theresou Hauserovou a Karoline Offigstad Knottenovou.
V cieli stíhacích pretekov jej vyčaril úsmev na tvári výkon jej nasledovníčky Emy Kapustovej, ktorá vyrovnala doterajšie kariérne maximum.
Na záverečnú streľbu síce prišla o 32 sekúnd neskôr než Bátovská Fialková, no vďaka čistej položke sa vyšvihla na výbornú šestnástu pozíciu.
Rovnaký výsledok dosiahla aj minulý týždeň v Kontiolahti, no vtedy išlo o vytrvalostné preteky, kde je každá chyba na strelnici veľmi drahá.
"O Eme sme vždy hovorili, že je výborná strelkyňa. Som však rada, že sa do širšej špičky dostáva už aj v iných než vytrvalostných pretekoch.
Verím, že naďalej bude pokračovať v spolupráci s trénerom Bajčičákom. Ten bežecký progres potrebuje dlhší priestor, no vidíme, že má na ňu dobrý vplyv," povedala Ivona Zvaríková v štúdiu STVR.
Teší ju, že ju Estónka nepredbehla
Kapustová sa veľmi dlho trápila a ani na olympijských hrách nedosiahla výsledky, aké si predstavovala. V závere sezóny má však dobrú formu.
Okrem dvoch 16. miest si prvýkrát vyskúšala preteky s hromadným štartom pre 30 najlepších a celkovo bodovala už v piatich pretekoch po sebe.
"Som šťastná, že sa mi darí pretaviť do výsledkov to, na čo mám a už to nie je trápenie. Dnes som vedela, že pri dobrej streľbe je šanca posunúť sa vyššie.
Zvolila som rovnakú taktiku ako v Kontiolahti. Začiatok som nechcela prepáliť, no trochu bolo demotivujúce, keď ma všetky baby predbiehali.
Bola som z toho trochu v strese, lebo som nevedela či som na tom zle, alebo tempo prepálili ony. Napokon to však bola dobrá taktika a pokiaľ funguje, nemám dôvod ju meniť," povedala Kapustová.
Hoci mala až 52. bežecký čas, je pozitívne, že od poslednej streľby ju nikto nepredstihol. Mladá Slovenka sa obávala najmä domácej Susan Külmovej.
"Som šťastná, že som našla sily a v záverečnom kole bojovala s Estónkou. Vždy keď diváci kričali, tak som si myslela, že je dva metre za mnou a že mi dýcha na chrbát. Som rada, že ma nepredbehla," dodala Kapustová.
Rovnako ako na ZOH sa stala víťazkou Talianka Lisa Vittozziová. Druhá skončila Fínka Suvi Minkkinenová pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou, pričom tieto dve biatlonistky zvedú v Osle súboj o malý krištáľový glóbus.