Akoby vôbec nestarla. Kuzminová v obľúbenom stredisku prekvapila a bola najlepšia zo Sloveniek

Vybojovala si 31. priečku a kvalifikovala sa do sobotňajších stíhacích pretekov.

Vzhľadom na to, že je to jej prvý štart v silnej svetovej konkurencii je to dobrá vizitka. Pri prvom štarte si vybojovala bodovanú priečku. Je len druhou slovenskou biatlonistkou, ktorá v tejto sezóne skončila do 40. miesta.