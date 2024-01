Kuzminová sa vracia. Doberajú si ju, či sú v Osrblí preteky pre veteránov

Má medaily zo všetkých vrcholných podujatí a na zimných olympijských hrách bola zárukou medailovej istoty. Nestalo sa, že by sa z olympiády vrátila bez medaily. Dokonca z každej priviezla zlato.

Fotogaléria: Anastasia Kuzminová pred štartom ME v Osrblí 2024

„Pre mňa to bola bonusová sezóna. Podarilo sa mi získať zlato na majstrovstvách sveta a dokonca aj malý glóbus, o ktorom som na začiatku sezóny ani nesnívala. Splnila som si takmer všetky športové sny,“ reagovala v roku 2019 Kuzminová.

Za sezónu vybojovala spolu 5 víťazstiev. Logicky sa natískala otázka, či to nie je unáhlené rozhodnutie o ukončení kariéry.

Keď slovenská biatlonistka pred piatimi rokmi končila kariéru, stále patrila do najužšej svetovej špičky. V celkovom hodnotení Svetového pohára bola tretia a do posledných pretekov bola v hre o celkové víťazstvo.

„Nasťa to nemala v športovej kariére ľahké. Tým, že nebola čistokrvná Slovenka. Dnes sa to zdá ako rozprávka, ale cesta k úspechom bola veľmi ťažká.

„Ospravedlňujem sa fanúšikom, ktorí mi veria a chcú, aby som pokračovala. Funkčne tam potenciál ešte je, ale v biatlone veľakrát rozhoduje hlava a spoliehať sa na šťastie alebo na to, že moja hlava bude zrazu v 35-ke iná, tomu už neverím,“ doplnila.

„Dali sme si sami pre seba cieľ, že v Pjongčangu by sme chceli byť do desiateho miesta a na majstrovstvách Európy sme chceli získať medailu,“ spomínal Daniel Kuzmin.

V Pjongčangu v pretekoch s hromadným štartom vybojovala striebro. Už to bol obrovský šok a jej meno sa prvý raz dostalo do širokého povedomia.

Medaily už nesľubuje

Teraz sa Anastasia Kuzminová k športovej kariére vracia. Je to však úplne iná kapitola. Do biatlonu sa vracia po 5 rokoch. V živote športovca je to večnosť.

Ani od takej šampiónky, ako je Kuzminová nemožno očakávať výsledky, aké dosahovala v minulosti. Už nebude takou líderkou a nebude samozrejmosťou, že bude bojovať o prvé priečky.