Taugböl neudržal nervy na uzde, sezóna pre neho skončila

Dvadsaťdeväťročný Nór však nečakane vypadol už vo štvrťfinále a neúspech nezvládol. Po príchode do útrob štadióna sa chcel vyzúriť na dverách do šatne, no namiesto nich si to odniesol on sám. Pri údere päsťou si zlomil prst a sezóna sa pre neho predčasne skončila.

"Je typické, že sa všetko zlé deje naraz," povedal pre nórsky denník GD. Taugböl bol o to viac nahnevaný, že zo štvrťfinále nepostúpil po páde, ku ktorému došlo po kolízii so Švédom Marcusom Gratem.

"Ak by to bola iba moja chyba, vedel by som s tým žiť. Zostal som vo svojej stope, no potom to bolo veľmi natesno. Mojich 170 cm voči jeho 190, neskončilo sa to pre mňa dobre," povedal.

Po nevydarených pretekoch zamieril do šatne, kde si vybil svoju frustráciu. "Išiel som tam a zhlboka som sa nadýchol... A boli tam dvere, ktoré som chcel otvoriť trochu ráznejšie," zveril sa pre nórske médiá.

Dvere však boli z tvrdého materiálu a tak prišla namiesto úľavy bolesť: "Bolo to naozaj tvrdé, no viac som sklamaný z neúspechu v šprinte. Bude ťažké sledovať záverečné preteky SP len v telke."